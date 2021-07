Les 12 coups de midi : cet ancien candidat devient champion, Jean-Luc Reichmann au plus mal !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’aurait pu être en mesure de croire qu’un ancien candidat mythique des 12 coups de midi comme on a pu le voir aurait pu faire parler de lui de la façon suivante, et vous pourriez être très surpris de voir que ce dernier n’a pas choisi de se rendre dans le jeu le plus simple ! En effet, si certains candidats peuvent parfois s’essayer à d’autres jeux sans véritable succès, on peut dire que cette fois-ci c’est une véritable opération réussie pour cet ancien candidat que l’on a pu découvrir en exclusivité ces derniers jours à la télévision française.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on retrouve en parallèle beaucoup de scandales en ce qui concerne l’émission des 12 coups de midi, et cela pourrait bien aller beaucoup plus loin que ce que l’on pourrait imaginer. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où Jean-Luc Reichmann a pu prendre la parole pour pouvoir s’expliquer sur les candidats et sur l’émission, mais cette fois-ci ce sont les candidats directement qui ont pu choisir contre toute attente de s’expliquer dans les médias pour faire taire les nombreuses rumeurs en ce qui les concerne. À l’heure où certains d’entre eux pourraient se trouver dans des situations vraiment intenables, on a clairement pu constater que les choses n’allaient pas se passer comme prévu.

En effet, comme on a pu le constater récemment, il se trouve que certains français n’arrivent plus à comprendre exactement ce qu’il peut se passer dans le monde de la télévision française, avec parfois des émissions de téléréalité qui peuvent aller beaucoup plus loin dans le monde du scandale, comme cela a été révélé ces tous derniers jours…

Les 12 Coups de midi : des candidats de plus en plus absents des émissions spéciales

C’est un fait que personne ne peut renier et qui prend de plus en plus de place dans l’émission des 12 coups de midi. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer il y a de cela quelques années seulement que les plus grands Maîtres de l’émission allaient pouvoir être absents lors des émissions où l’on peut voir régulièrement les candidats participer à des émissions spéciales. Cela a notamment été le cas avec Christian Quesada qui a été condamné récemment, et dont la liberté très récente de ces derniers mois a pu surprendre tout le monde, mais on a pu le constater également avec d’autres candidats comme Eric qui n’ont pas été là lors de la dernière émission.

Enfin, personne n’aurait pu penser que certains autres candidats allaient tout simplement se trouver dans d’autres émissions de télévision pour faire un très gros carton, et cela a été le cas de Timothée, un ancien candidat mythique des 12 Coups de midi qui a pu surprendre tout le monde ces derniers jours…

Timothée des 12 Coups de midi de retour dans Questions pour un champion

On se souvient encore ces dernières années de la participation de Xavier, le candidat mythique des 12 coups de midi, à cette émission que l’on peut retrouver encore très régulièrement sur France 3 et qui a été popularisée par Julien Lepers.

En revanche, personne n’aurait pu imaginer que Timothée soit aussi impressionnant dans l’exercice et il a pu le prouver une nouvelle fois avec un défi qu’il s’est fixé et qu’il a réussi à passer avec brio. On ne peut que le féliciter pour cela et espérer qu’il ira encore plus loin dans le jeu !