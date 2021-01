Les 12 Coups de Midi : gros coup de tonnerre pour Camille qui est éliminée du jour au lendemain, elle balance absolument tout en interview !

Décidément, l’émission Les 12 Coups de Midi présentée par Jean-Luc Reichmann est toujours en plein dans l’actualité avec ces candidats qui font à chaque fois le maximum pour pouvoir gagner face aux autres candidats de l’émission.

Les 12 Coups de Midi : un parcours exceptionnel pour Camille qui a vécu des émissions difficiles !

Ce n’est clairement pas tous les jours que l’on entend des candidats de l’émission de Jean-Luc Reichmann s’exprimer sur leur expérience dans le jeu télévisé qui réunit chaque jour des millions de téléspectateurs sur TF1.

En effet, qui pourrait bien croire que les conditions de tournage sont aussi difficiles pour certains ? Et bien c’est dans le magazine Télé-Loisirs que l’on a cette fois-ci pu découvrir la candidate du jeu Camille prendre la parole au sujet de son expérience dans l’émission des 12 Coups de Midi. La jeune candidate avait pourtant réussi un exploit, et pas des moindres ! Elle avait en effet réussi à faire tomber Léo de sa chaise et le détrôner alors que tout le monde pensait qu’il allait rester sur le trône pendant encore longtemps.

En effet, il s’agit du cinquième grand gagnant de l’émission, et autant dire que le candidat avait par le passé fait un parcours assez exceptionnel, c’est le moins que l’on puisse dire ! Mais cela était évidemment sans compter sur Camille, cette infirmière de 27 ans, qui a réussi un exploit dans le jeu de TF1 présenté par Jean-Luc Reichmann. C’est après son départ tonitruant de l’émission que cette dernière s’est confiée dans une interview où elle raconte toute son expérience dans l’émission.

Camille (Les 12 Coups de Midi) raconte tout sur son élimination et donne des détails croustillants !

Il faut dire que la question qui lui a été posée sur Burger Quiz pouvait être considérée comme un véritable piège, et pour cause, elle affirme même ne pas connaître du tout ce jeu ! Elle a affirmé toutefois que participer aux 12 Coups de Midi aux côtés de Jean-Luc Reichmann était assez difficile pour elle, et qu'elle n'imaginait même pas que le tournage de l'émission soit aussi difficile.

En effet, Camille a dû continuer à travailler pendant toute cette période du jeu, où elle a également fait des voyages à Paris pour se rendre sur le plateau de l’émission en compagnie des autres candidats et l’animateur mythique Jean-Luc Reichmann. Alors que le pays traverse encore actuellement une crise sanitaire sans précédent avec le coronavirus, on ne peut qu’imaginer la difficulté pour la candidate de supporter le poids qui repose sur elle. Mais avec le parcours brillant qu’elle a réalisé, elle n’a laissé personne indifférent et bien que les tournages étaient « intenses » comme elle le dit en interview où rester derrière un pupitre de l’émission peut être très long, c’est également la concentration qui a été particulièrement éprouvante pour elle.

Après son élimination, la candidate de l’émission des 12 Coups de Midi va donc pouvoir revenir à un quotidien plus tranquille à Gap, dans la ville où elle habite et où elle a d’ores et déjà de nombreux fans qui viennent la féliciter dans la rue ou même dans son travail auprès des personnes qu’elle soigne tous les jours.