Les 12 Coups de Midi : Jean-Luc Reichmann choqué par le coup de gueule de Bruno sur les coulisses de l’émission

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne de détails assez croustillants en ce qui concerne l’émission des 12 coups de midi, et cela risque cette fois-ci d’aller vraiment très loin, comme on a pu le constater en regardant la toute dernière émission avec Bruno qui ne cesse de battre des records tous plus dingues les uns que les autres, c’est le moins que l’on puisse dire. Pourtant, il y a de cela quelques mois, certains auraient pu penser que le candidat n’allait vraiment pas pouvoir aller très loin.

Il faut bien avouer que celui-ci avait dès le départ pu dévoiler une technique assez énigmatique en ce qui concerne sa participation au jeu et sa volonté de réussir malgré tout, avec une technique vraiment imparable qui a pu porter ses fruits ses derniers mois. En revanche, pour certains téléspectateurs qui souhaiteraient participer à l’émission des 12 coups de midi, on peut clairement dire que cela risque d’être beaucoup plus compliqué que prévu, et ils risquent de ne pas pouvoir se relever d’une telle épreuve, comme on a pu le voir avec Bruno à plusieurs reprises dans l’émission. Il suffit parfois d’un peu d’attention pour pouvoir se mettre en danger, et heureusement Bruno a pu l’apprendre bien avant d’arriver sur le plateau de l’émission de TF1.

Il faut dire que la technique qu’il a pu dévoiler dès les premières émissions où on a pu le voir dans les 12 Coups de midi fait vraiment froid dans le dos. Comme on a pu l’apprendre, il se trouve que Bruno n’hésite pas à dire haut et fort qu’il peut parfois regarder l’émission de chez lui avec les yeux bandés, pour une raison très énigmatique…

Bruno (Les 12 coups de midi) : une technique de jeu très controversée qui ne plait pas…

Alors que certains se demandaient comment le jeune homme faisait pour pouvoir gagner le jeu des 12 coups de midi à tous les coups, c’est lors d’une des premières émissions qu’il avait pu révéler en exclusivité sa façon de gagner : il n’hésite pas à se bander les yeux ou bien à tourner le regard du poste de télévision pour se mettre dans les conditions réelles de participation.

Néanmoins, on imagine que certains ne vont pas réussir à participer et à utiliser cette technique, car cela demande un temps de concentration et une implication assez énorme de la part de Bruno, le candidat des 12 coups de midi. Mais si récemment on a pu entendre parler de lui, c’est avant tout et surtout pour une toute autre histoire qui concerne notamment la pause repas accordée au candidat pendant le jeu. On ne pensait pas que celui-ci allait pouvoir pousser un aussi gros coup de gueule concernant les coulisses de l’émission…

Bruno pousse un coup de gueule contre les repas donnés pour l’émission

C’est une histoire complètement folle que Bruno, le candidat des 12 coups de midi, a pu relater en exclusivité sur TF1. En effet, il a pu parler pour la toute première fois des repas donnés par l’émission lors de la pause déjeuner. Avec plusieurs émissions enregistrées par jour, il est parfois indispensable de manger entre deux émissions.

En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que Bruno allait pouvoir pousser un coup de gueule contre un aliment qu’il déteste en particulier : le chou-fleur ! Espérons que le message soit entendu et que Jean-Luc Reichmann puisse faire quelque chose pour le bien-être de son candidat…