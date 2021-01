Les 12 Coups de Midi : cette question choquante n’aurait jamais dû passer à l’antenne, les téléspectateurs sont choqués !

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne se passe pas une semaine où les 12 Coups de Midi, émission présentée par Jean-Luc Reichmann, n’est pas au cœur de la polémique avec des sujets d’actualité !

Les 12 Coups de Noël : une émission qui a fait un gros carton d’audience !

Les audiences sont enfin tombées et c’est encore une bonne nouvelle pour l’animateur star de TF1 Jean-Luc Reichmann qui doit être content de ces résultats très encourageants pour son émission quotidienne sur la première chaîne de France. En effet, les 12 Coups de Noël, l’émission spéciale diffusée le jeudi 24 décembre dernier à l’occasion d’une fin d’année exceptionnelle pour l’animateur, proposait de voir les choses en grand pour les millions de téléspectateurs qui regardaient l’émission.

#Audiences @TF1#Les12CoupsDeNoel présenté par @JL_Reichmann très large leader hier soir pour le réveillon de Noël ? ? 3,7 millions de téléspectateurs ✅ 25% PdA FRDA-50

✅ 27% PdA 25-49 ans

✅ 32% PdA 15-24 ans pic.twitter.com/jAffQKtE4q — TF1 Pro (@TF1Pro) December 25, 2020

On a en effet eu l’occasion de voir d’anciens grands candidats de l’émission qui ont pu marquer l’émission, ainsi que des grands stars de la chanson et de la comédie française. Avec l’apparition très remarquée de Patrick Bruel qui avait notamment fait de nombreux lives durant le confinement, et l’actrice Michèle Laroque, l’émission de Jean-Luc Reichmann ne pouvait que faire un très gros carton d’audience ! Aux côtés de candidats mythiques de l’émission comme Eric, Xavier, et bien entendu le fameux Paul, il n’en fallait pas plus aux téléspectateurs de l’émission pour apprécier ce moment. Malheureusement, il semblerait que pour certains téléspectateurs des 12 Coups de Midi, la fête ait été complètement gâchée par une question posée. Et quand on peut lire les différentes réactions sur les réseaux sociaux, on peut comprendre que cette question a fait polémique sur le web et n’aurait peut-être pas dû être posée : elle a été jugée comme étant très misogyne par une grande partie des internautes qui se sont exprimés.

Les 12 Coups de Midi : a-t-on pu voir sur TF1 une question misogyne posée pendant l’émission ?

Lors de l’émission des 12 Coups de Noël, Jean-Luc Reichmann était en pleine forme et n’a pas hésité une seconde à partager l’affiche avec les plus grandes stars du moment, comme le chanteur Gims ou encore le grand magicien Eric Antoine. En proposant de plus de faire gagner une somme importante aux Restos du cœur qui vivent une fin d’année particulièrement compliquée à cause de la crise sanitaire, le moins que l’on puisse dire c’est que tout le monde attendait avec la plus grande impatience cette grande fête télévisuelle présentée par Jean-Luc Reichmann.

#Les12CoupsDeNoel

Le combat le plus intense que j'ai vu de ma vie pic.twitter.com/fJtPQ1HYNX — ?????? | 真子 (@ShinjiZeppeli) December 24, 2020

D’ailleurs, les invités de l’émission ont réussi à gagner 96 000 euros, une somme assez considérable et qui devrait faire chaud au coeur aux millions de français qui vont aux Restos du cœur ! Mais malheureusement, une question qui a été posée pendant l’émission a suscité l’étonnement de la part des internautes qui n’ont tout simplement pas compris pourquoi TF1 diffusait cette dernière. Si certains ont pensé à une simple erreur de montage et ont préféré d’ailleurs ne pas la relever, d’autres se sont empressés de venir la commenter sur les réseaux sociaux.

En effet, en posant la question « Qu’est-ce que les femmes font mieux que les hommes ?« , le moins que l’on puisse dire c’est que cela à de quoi choquer. Mais le pire est venu plus tard des différentes propositions, où « mentir » ou encore la « vaisselle » sont apparues comme des réponses cinglantes que personne ne voudrait lire aujourd’hui ni entendre à la télévision. De plus, avec la bonne réponse qui est “mentir” selon les 12 Coups de Midi, il n’en a pas fallu plus pour rendre complètement dingue les internautes !