Les 12 coups de midi : un ancien candidat refuse de revenir dans l’émission et balance grave sur les coulisses !

C’est encore une fois une nouvelle qui ne va pas faire du tout plaisir aux fans de l’émission des 12 coups de midi ! Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer un nouveau scandale de cette taille qui allait pouvoir impliquer la production de l’émission, c’est le moins que l’on puisse dire… Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on apprenne des histoires complètement dingues au sujet de l’émission Les 12 coups de midi présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. En effet, on savait par le passé que l’animateur n’avait vraiment pas froid aux yeux et n’hésitait clairement pas à dire haut et fort tout ce qu’il pouvait être en mesure de penser. Mais malheureusement pour lui, rien ne s’est passé comme prévu et on a pu voir qu’il a dû faire preuve de beaucoup d’adaptation et de calme face à des moments assez difficiles que certains auraient eu beaucoup de mal à vivre.

Pour preuve, on se souvient par exemple de sa toute dernière prise de parole sur l’antenne de RFM il y a de cela quelques mois, où il faisait de grosses révélations fracassantes concernant l’avenir de son émission, Les 12 coups de midi, que l’on peut retrouver sur TF1 tous les jours. Alors que la crise sanitaire battait son plein, il se trouve que la pandémie n’aura malheureusement pas épargné ses enfants, et par conséquent Jean-Luc Reichmann a été à son tour malade. Se trouvant alors au plus mal, il n’avait pas hésité à témoigner en plein direct dans les médias pour donner de ses nouvelles.

Mais fort heureusement, l’animateur avait à l’époque pu tout prévoir : avec un mois entier d’émissions enregistrées à l’avance, personne n’aurait pu penser que Jean-Luc Reichmann allait se laisser abattre de la sorte ! Et c’est donc ainsi que l’on a pu constater que l’animateur avait pu se trouver dans une situation assez folle. En effet, complètement anéanti par le coronavirus, cela ne l’a clairement pas empêché de présenter son émission phare sur TF1, Les 12 coups de midi.

Un ancien candidat de l’émission refuse de revenir dans l’émission des 12 coups de midi

Alors que les scandales ne cessent de s’accumuler dans l’émission des 12 coups de midi, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que l’animateur Jean-Luc Reichmann et la production allaient se trouver dans une telle situation pour l’émission. On se souvient notamment des dernières déclarations de certains candidats qui sont allés très loin en dévoilant les coulisses de l’émission.

Mais ces derniers temps, les scandales ne cessent de s’accumuler : on se souvient notamment de l’arrivée surprenante de Christian Quesada dans les médias cette année avec une nouvelle déclaration pour pouvoir changer complètement de vie du jour au lendemain. Mais cette fois-ci, c’est un autre candidat assez emblématique qui a pu prendre la parole pour pouvoir tout balancer, et cela ne risque pas de faire plaisir à tout le monde…

Bruno, un ancien candidat des 12 coups de midi, n’est plus présent dans les émissions

Alors qu’il s’agissait d’un Maître très apprécié par les téléspectateurs, on a pu constater que ce dernier n’était plus du tout présent dans les dernières émissions qui peuvent réunir les plus grands candidats de l’émission des 12 Coups de midi.

En revanche, si Bruno Tuchszer n’est plus du tout présent dans l’émission, c’est surtout parce qu’il a un emploi du temps beaucoup trop chargé, comme il a pu le déclarer lors d’une récente prise de parole à ce sujet.