Les 4 astuces que vous devez connaître pour bien nettoyer votre four à micro-ondes !

Le four à micro-ondes est une véritable innovation. Il fait gagner du temps au quotidien en faisant réchauffer les aliments très rapidement. Il arrive tout de même très souvent des accidents au cours de la cuisson et les aliments qui explosent et tapissent la paroi du four à micro-ondes. Il faut donc nettoyer le four à micro-ondes pour qu’il reste propre. Comment s’y prendre ?

View this post on Instagram A post shared by A Purposeful Home | Andrea (@apurposefulhome)

Comment nettoyer l’intérieur de votre four à micro-ondes

Quelques avertissements : Avant de commencer à nettoyer votre four à micro-ondes, commencez par le débrancher. N’utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs qui pourraient détériorer votre appareil. Évitez d’utiliser de l’eau de javel. Ne tournez pas votre appareil à vide non plus.

Votre four à micro-ondes doit faire l’objet d’un nettoyage régulier. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une éponge et d’un récipient avec de l’eau savonneuse. Essorez votre éponge avant de passer au nettoyage du four à micro-ondes. Pensez à nettoyer la porte de votre appareil sans oublier le joint de la porte. Nettoyez la vitre ainsi que la grille de protection. Ne laissez aucun résidu de nourriture qui pourrait empêcher la porte de se fermer.

Quelle astuce naturelle pour nettoyer votre four à micro-ondes ?

Si vous ne voulez pas nettoyer avec un détergent, vous pouvez utiliser cette astuce naturelle en utilisant du citron. Il vous suffit de le couper en 2, de découper la première moitié en 4 morceaux et de le mettre dans un récipient qui pourrait aller au micro-ondes. Remplissez ce récipient d’eau et mettez le bol au micro-ondes. Branchez ce dernier et mettez-le en marche. Faites chauffer l’eau pendant 5 minutes environ jusqu’à ébullition. Après l’arrêt du cycle, laissez le bol encore dans le micro-ondes pendant 3 minutes environ.

Recommencez opération pendant 30 secondes à nouveau et laissez la vapeur agir. En effet, cette vapeur acide par l’action du citron va se déposer sur les parois du micro-ondes. Enlevez ensuite le bol du four et mettez la machine en marche à nouveau. Passez ensuite l’éponge pour nettoyer votre appareil. Vous verrez que le nettoyage sera beaucoup plus facile ainsi.

Comment entretenir la plaque MICA ?

Elle joue un grand rôle dans le fonctionnement du micro-ondes. Au cours de l’utilisation du micro-ondes, il peut accumuler les graisses et les dépôts d’aliments. Pour le nettoyer, il vous suffit de vous procurer une éponge ou un chiffon un peu humide. N’imbibez pas l’éponge ou le chiffon d’eau surtout pour le nettoyage. N’utilisez pas de matières abrasives. Si les tâches sont tenaces, utilisez la partie grattante de votre éponge en frottant délicatement.

View this post on Instagram A post shared by CleanTech Maldives (@cleantechmv)

Comment entretenir les accessoires de votre four à micro-ondes ?

Vous devez entretenir également les accessoires de votre four à micro-ondes. Que ce soit le plateau, le support du plateau, vous devez bien les nettoyer, car s’ils sont trop sales, ils peuvent détériorer le micro-ondes et même former des étincelles. Pour les accessoires vous pouvez les mettre au lave-vaisselle ou tremper dans une bassine de liquide vaisselle et d’eau chaude. Trempez-les pendant 2 heures puis retirez-les. Les tâches s’enlèveront facilement.