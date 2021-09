Les 7 objets pas chers qui embellissent votre quotidien !

La maison est l’endroit où l’on passe la plupart de notre temps surtout en cette période de confinement et de télétravail. Il est donc important d’en faire un espace sain, avec tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Pour cela, pas besoin de casser la tirelire, nous vous proposons quelques objets pas chers pour embellir votre quotidien.

Les objets utiles

En matière de bien-être, il faut savoir adopter une routine propre à soi et s’entourer d’objets qui peuvent vous accompagner dans vos tâches ainsi que lors de vos moments détentes. Pour les amoureux de la cuisine, vous pouvez par exemple, opter pour une planche à découper en bois de Monoprix. Elle est très résistante, se nettoie facilement et vous permet de réaliser des découpes très précises. Pour l’acquérir, il vous faut tout juste 19,99 €. Vous pouvez également réaliser des plats très appétissants en vous aidant de la spatule en bois d’acacia de Zara Home, mais aussi de la cuillère en bois d’acacia Søstrene Grene, respectivement proposées à tout juste 7,99 € et 2,56 €.

Si vous avez plutôt la main verte et avez mis en place un petit jardin de plantes aromatiques telles que le basilique, la menthe poivrée, le thym et autres, l’arrosoir Vattenkrasse en métal réalisé par Maria Seipel pour Ikea vous sera très utile. De plus, il faut compter tout juste 9,99 € pour s’en procurer. Il existe de nombreux objets pas chers qui vous permettent de vous adonner à vos passions sans aucune contrainte. Ces objets sont très pratiques dans les tâches quotidiennes, mais peuvent aussi servir d’objets art-déco.

Les objets décoratifs

Il existe une multitude d’objets de décoration dont les tarifs varient, selon la marque et la qualité des matières utilisées lors de leur fabrication. Vous avez également des objets à petit prix tout aussi jolis que ceux de plus grande valeur. Correctement agencés avec d’autres éléments, vous avez la possibilité de leur donner vie et de les valoriser. Le Vase en verre Søstrene Grene vendu à 5,33 € valorise aussi bien une table à manger si vous y mettez des fleurs, qu’une petite d’able en dessous d’un mur avec des miroirs déstructurés.

Vous pouvez également, même si on y pense rarement, décorer votre salle de bain en lui donnant des allures de spa afin de vous y détendre dans un bon bain chaud après une longue journée ou un coup de stress. Vous pouvez en effet placer à des endroits stratégiques, la bougie Monoprix de 25 cm qui coûte 1,70 € et même l’assortir au photophore en verre rainuré de la marque H&M, adapté aux bougies chauffe-plats et bougies classiques. Il vous sera vendu au prix de 4,99 € pour un résultat renversant. Que vous ayez un grand ou un petit budget, certains objets sont adaptés à tous. De plus, vous avez souvent la possibilité de les détourner de leur usage primaire pour former avec d’autres éléments, une structure éblouissante.