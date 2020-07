Les affrontements à Dijon : les vidéos choquantes ont été publiées !

Un règlement de comptes a eu lieu pendant plusieurs jours à Dijon après l’agression d’un jeune homme de 16 ans. Rapidement, des représailles ont eu lieu et les scènes ont été filmées. Que ce soit sur Twitter ou encore sur les chaînes d’informations, les contextes sont particulièrement choquants. Il faut noter que la France est concernée par de nombreuses manifestations depuis quelques semaines notamment à cause des violences policières et du racisme. Ces affrontements étaient en marge puisqu’ils n’avaient pas de liens avec ces causes.

Difficile de croire à la véracité des vidéos

Sur Twitter, les vidéos sont assez incroyables et il a fallut qu’un compte dédié aux officiers et aux commissaires de police dévoile l’une d’entre elles pour comprendre qu’elles étaient réelles. Vous pouvez donc découvrir une voiture décrite comme folle puisque la personne semble perdre le contrôle de celle-ci. Elle a failli renverser des piétons présents sur place et elle a terminé sa course un peu plus loin.

D’autres vidéos ont circulé avec notamment ces armes comme ce fusil à pompe .

. Les personnes présentes lors des affrontements à Paris semblaient être équipées pour partir à la guerre.

Un individu apparaît même avec un vélo et un fusil à pompe, mais difficile de savoir s’il s’agit d’une arme réelle ou factice.

De nombreux policiers, gendarmes et le RAID ont été dépêchés sur place pour que Dijon puisse renouer avec le calme. Cela semble être possible depuis quelques heures au vu des informations glanées sur la toile. Le gouvernement a rapidement pris la parole notamment pour préciser qu’un étranger impliqué dans ces affrontements à Dijon pourrait faire l’objet d’une expulsion. Tous les dossiers seront alors étudiés dans les règles de l’art tout en respectant bien sûr la réglementation.

Nous avons dénoncé l'apartheid social et ethnique qui c'était installé dans certains territoires gangrenés par les tous les trafics et pourquoi certains voulaient affaiblir la police.#Dijon #Tchetchene

⚠️Ces images ne sont pas celles d'un film ⤵️⤵️⤵️

pic.twitter.com/mA4XbYpIer — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) June 15, 2020

Des internautes choqués par les vidéos

Vous avez l’impression de regarder un film et pourtant, il s’agit de la réalité. Les images sont dignes des cascades hollywoodiennes notamment pour la voiture folle, mais ce sont des affrontements qui ont eu lieu du côté de Dijon. Il y avait d’un côté les membres de la communauté tchétchène qui semblaient riposter face à l’agression de ce jeune garçon. De l’autre, il y avait des dealers. Une autre manifestation totalement différente a également dégénéré à Paris mardi dernier puisque les scènes étaient aussi très choquantes.

Des vidéos impressionnantes qui démontrent la violence extrême et les luttes entre communautés qui règnent dans certains quartiers.#Dijon #Tchetchene

pic.twitter.com/us1ZcVJRQe — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) June 15, 2020

Le personnel soignant venait réclamer des mesures, mais des scènes de chaos et des affrontements avec la police ont eu lieu. Comme à Dijon, les vidéos sont assez incroyables comme celle où l’on voit des individus pousser et renverser une petite voiture avec le macaron dédié aux personnes handicapées. Les rues ont alors été prises d’assaut et ce n’est pas la première fois que la capitale est touchée. Vous vous souvenez sans doute des affrontements avec les gilets jaunes en 2019 qui avaient ravagé un monument historique.