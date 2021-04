Les Anges : des candidates sont payées très très cher pour accepter de coucher avec les candidats !

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on n’apprenne pas de nouvelles révélations très étonnantes concernant les toutes dernières émissions de téléréalité. Alors que Loft Story est en train de fêter ses 20 ans et que l’on découvre encore des révélations très étonnantes concernant les anciens candidats de l’émission, les dernières rumeurs que l’on a pu apprendre concernant les émissions plus récentes diffusées font plutôt froid dans le dos.

Il semblerait en effet qu’une nouvelle étape ait été franchie si les rumeurs s’avèrent vraies et les principaux intéressés pourraient être inquiétés après ces folles rumeurs…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par leanafan (@leanaaa._.a)

Téléréalité : des révélations sur des substances illicites et de l’alcool sur les tournages…

Il y a déjà quelques jours, tout le monde avait déjà été assez choqué des révélations complètement dingues de la part de Nehuda, la candidate de téléréalité, qui avait

pu faire de graves révélations concernant l’usage de drogue et d’alcool sur les tournages de téléréalité. Toutefois, sa déclaration sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ne s’est pas arrêtée là.

En effet, c’est plus tard sur les réseaux sociaux que la jeune femme a pris une nouvelle fois la parole pour dévoiler qu’elle avait également entendu parler de telles pratiques dans les autres émissions de téléréalité sur d’autres chaînes, et que bien qu’elle soit une femme « anti-drogue », cela devait être abordé car il s’agirait bel et bien d’une pratique courante mais tabou dans les tournages des émissions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐒𝐓𝐄𝐏𝐇𝐀𝐍𝐈𝐄 & 𝐓𝐇𝐄𝐎 (@stephtheooff)

Plus récemment, c’est une histoire qui est bien plus inquiétante encore que l’on a pu découvrir, et on peut dire que celle-ci pourrait même aller très loin avec la justice si les déclarations s’avèrent bel et bien réelles. En effet, alors que la production d’une grande émission de téléréalité, Les Anges, est au plus mal, un ancien participant issu de la production de l’émission a pris la parole pour la première fois.

Les révélations qu’il a pu faire sont complètement dingues, et si elles sont vraies, elles pourraient faire l’objet de certaines poursuites. Bien que pour le moment ces rumeurs n’aient pas été confirmées ni prouvées, elle pourrait continuer à faire beaucoup de bruit avec une polémique qui ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur ces derniers jours…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @tea_tvreality

Des candidates de téléréalité payées pour avoir des relations intimes ?

C’est lors d’une récente émission que Cyril Hanouna a pu recevoir en exclusivité un ancien employé de la société de production de l’émission des Anges de la réalité. Bien que son identité n’ait pas été révélée, préférant rester dans l’anonymat, la personne que l’on a pu voir sur le plateau de Cyril Hanouna a pu faire des révélations qui font plutôt froid dans le dos.

En effet, il semblerait que l’ancien interlocuteur de la production ait révélé à demi-mot que des candidates de l’émission avaient pu toucher plus d’argent pour avoir des relations intimes lors des tournages de l’émission. Si à cette heure-ci les faits n’ont pas été prouvés, les téléspectateurs se sont empressés de réagir sur les réseaux sociaux pour demander des explications, bien qu’actuellement aucune star qui pourrait être concernée n’a pris la parole…