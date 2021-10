Les appréhensions d’Ed Sheeran  sur la paternité, le chanteur demandait conseil à Nagui !

Ce vendredi 29 octobre 2021, le chanteur britannique Ed Sheeran était sur le plateau de Taratata sur France 2. L’occasion a été pour l’artiste de revenir sur sa paternité, un rôle de père dont il n’avait pas cerné trop tôt les implications.

« On s’inquiète beaucoup plus. Je suis beaucoup plus anxieux qu’avant »

Sur le plateau, Ed Sheeran a repris son single Shivers, un titre de son troisième album Equals, sorti vendredi. Visiblement touché par les paroles de la chanson First Time (Première fois), Nagui a sommé l’artiste par des questions sur ses tout débuts. Père d’une petite fille qu’il a prénommée Lyra Antarctica, née en 2020 de son union avec Cherry Seaborn, Ed Sheeran a fait de tendres révélations sur ce qu’il en a été de son premier rôle en tant que père.

Autrefois, quand il n’était pas encore père de famille, l’artiste de 30 ans a expliqué qu’il n’était pas de sa nature de stresser. Croyant que devenir père serait toujours un long fleuve tranquille. Mais dès l’arrivée de sa petite fille, il a découvert les réalités sous de jours nouveaux et commençait à comprendre que les choses n’étaient pas aussi simples qu’il les croyait. « Tout ce qu’on dit sur le fait d’avoir un enfant est vrai. Mais on nous cache des choses, on nous parle d’un amour nouveau, sauf que c’est de l’inquiétude », a-t-il indiqué. « On s’inquiète beaucoup plus. Je suis beaucoup plus anxieux qu’avant », a-t-il poursuivi.

De temps à autre, le chanteur confie être aux aguets, surveiller chaque geste de sa fille pour qu’elle n’encoure pas le risque de se blesser. Par exemple, si Lyra s’approche d’une prise, il doit se précipiter pour lui épargner toute mésaventure.

Les conseils de Nagui

Intrigué par le caractère protecteur d’Ed Sheeran, Nagui lui a prodigué quelques conseils sur la paternité. « Moi, j’ai quatre enfants, et pour te détendre là-dessus… », a-t-il à peine commencé que le chanteur l’a interrompu en finissant sa phrase. « Ça ne s’arrange jamais ? » s’est inquiété l’interprète de Shape of You. Comme il pouvait s’y attendre, Nagui lui a concédé, un peu taquin : « Non, jamais. Ça ne s’arrêtera jamais ».

Ces derniers moments, les invitations tendues à Ed Sheeran par les plateaux de télévisions françaises ne lui ont pas toute réussi. Après sa participation à la finale de The Voice All Stars, l’artiste britannique a été testé positif au coronavirus. « Salut les gars. Note rapide pour vous dire que j’ai malheureusement été testé positif pour Covid, donc je m’auto-isole maintenant et je suis les directives du gouvernement », avait-il indiqué sur son compte Instagram, le 24 octobre dernier.