Les astuces cuisine qui vous changeront la vie!

Parce que la cuisine est un art, il est important d’en connaître quelques secrets. Bien qu’on sache cuisiner, il arrive que même les plus grands cordon bleu soient confrontés à de petits accidents culinaires. Cependant, ne pas paniquer et garder votre sang froid est la première des choses à faire. Voici quelques astuces qui vous aideront.

Régler les excès de sel dans les plats

Lorsque vous vous retrouvez face à un excès de sel dans le plat que vous avez préparé, lavez et épluchez une ou plusieurs pommes de terre crues (plus le plat est salé, plus vous aurez besoin de pommes de terre) et découpez-les en rondelles de 5 mm. Disposez-les dans le fond de votre plat. Au cours de la cuisson, les pommes de terre absorbent le surplus de sel. N’oubliez pas de les retirer avant de servir.

Dans une pareille situation de repas sale, vous pouvez , mettre 3 cuillères à soupe de riz dans un bouillon et laissez 20 minutes avant d’utiliser la passoire. Le riz absorbe le sel. Si vous n’avez pas de pommes de terre, ni de riz, sachez que le pain agit également comme un buvard. Laissez alors tremper un quignon de pain dans votre sauce.

La crème fraîche peut être également utilisée pour dessaler une sauce. Le miel ou une soupe peuvent également servir à consommer des légumes trop salés. Dans ce cas, vous modifiez la recette.

Obtenir la mozzarella râpée maison

Pour obtenir de la mozzarella râpée , mettez une boule de mozzarella préalablement égouttée dans du film étirable ou un sachet congélation. Placer au congélateur pendant 1h. A la sortie du congélateur, le fromage italien sera parfaitement compact et pourra être râpé à l’aide d’une râpe à fromage. Vous pouvez la conserver plusieurs jours au frigo.

Se débarasser des grumeaux dans la sauce béchamel

Quand on incorpore le lait au roux (le mélange beurre-farine) pour réaliser une béchamel, il arrive souvent que des grumeaux se forment, avec la ferme intention de mettre notre sauce en péril. Pouur s’en débarrasser, ajouter un bout de beurre froid dans le plat et y passer un petit coup de mixeur. Les grumeaux ne vont pas y résister, et on pourra continuer la cuisson de la sauce tranquillement.

Obtenir un pudding ferme

Si votre pudding ne devient pas ferme, mettez les feuilles de gélatine à tremper en suivant les instructions sur le paquet. Faites-les dissoudre dans l’eau chaude et incorporez le tout dans le pudding. Mettez le pudding au réfrigérateur avant de le servir.

Venir à bout d’un riz trop collant

Vous pouvez ajouter à l’eau de cuisson une cuillerée à soupe d’huile (arachide ou olive) ou de vinaigre blanc. Le véritable conseil quand votre riz colle, c’est de rincer abondamment le riz cuit sous l’eau froide, et le mettre à égoutter dans une passoire. Cela éliminera l’amidon qui lui donne cet aspect gluant et pâteux.

Réduire la caisson des pâtes molles et trop cuites

Laissez les pâtes cuire trop longtemps est une erreur en cuisine très fréquente. Dans ce cas, mettez les pâtes dans l’eau glacée ou passez-les sous l’eau froide pendant quelques minutes pour arrêter le processus de cuisson et contracter l’amidon. La cuisine est pour tout le monde, il suffit de connaître les gestes qui sauvent, pour s’en sortir.