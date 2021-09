Les astuces efficaces pour éviter le stress matinal et avoir une journée bien remplie !

Très souvent les matins au réveil, pour la plupart l’anxiété est fréquente. Cela peut être une anxiété plus profonde liée à des problèmes de sommeil. Cependant, il existe des solutions qui peuvent vous calmer au réveil. Découvrez quelques techniques efficaces dans cet article pour éviter le stress du matin et passer une journée bien remplie !

Dormez bien

Un sommeil agité annonce rarement une bonne journée. Au contraire, un bon sommeil peut rendre les gens invincibles. Certes, la fatigue peut généralement augmenter les niveaux d’adrénaline et vous rend plus sensible au stress, mais le repos peut rendre meilleure votre efficacité au travail. Un sommeil adéquat est essentiel pour la performance et la gestion du stress.

Faire un peu d’exercice

L’exercice physique est très bénéfique pour la santé mentale. En situation de stress, l’exercice aide à guider l’adrénaline libérée à travers le corps. L’activité physique libère de la sérotonine et des endorphines, qui contribuent au bien-être. L’exercice aérobique est excellent, mais même des activités moins intenses, comme la marche, peuvent aider.

Méditer

La méditation a connu une très grande popularité ces dernières années. Les gens l’utilisent non seulement pour réduire le stress, mais aussi pour favoriser la concentration et même améliorer les performances. La méditation vous entraîne à libérer votre esprit des pensées du passé et des inquiétudes concernant l’avenir, en vous concentrant sur le présent et la respiration. Cela peut clarifier vos pensées et réduire votre stress.

Décider de prendre le contrôle

Le stress s’accompagne souvent d’un manque de contrôle et d’un sentiment d’impuissance. Dénicher des stratégies pour exercer un certain contrôle sur la situation peut beaucoup aider, mais ceci n’est toujours pas probable : cela se pourrait que vous ne puissiez pas contrôler les délais de travail ou que votre enfant conduise votre voiture pour la première fois. Dans ces cas, trouvez d’autres domaines de la vie que vous pouvez contrôler. Ce faisant, vous aurez confiance en votre capacité à faire face aux défis qui se présentent et à maintenir une attitude positive.

Sourire et rire

Le rire fait toujours du bien : le corps libère des endorphines, tout comme dans les activités sportives. Le rire peut également réduire l’anxiété. Le simple geste de sourire est bénéfique. Même forcée, cette posture peut stimuler des émotions positives dans des situations stressantes.

Contact social

Quand quelque chose semble ne pas aller, se remonter le moral en se rassurant que tout ira pour le mieux le jour suivant. Nous pouvons trouver ce réconfort en parlant aux gens de différents aspects de la vie. Passer du temps avec quelqu’un (même virtuel) peut vous aider à vous sentir heureux, et les sons familiers peuvent stimuler la libération d’ocytocine (l’hormone de l’amour).

Tenir un journal

La plupart des gens y écrivent leurs inquiétudes avant d’aller se coucher pour éclaircir leurs pensées. Du même coup, vos inquiétudes paraîtront moins sérieuses. Il est préférable de rendre vos pensées concrètes plutôt que de les méditer. Vous pouvez également revenir sur votre journée et noter les choses que vous aimez faire ou les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre journal. Cela vous permettra de mieux vous focaliser sur les aspects positifs de votre vie. Même les mauvais jours sont leur petit bonheur.