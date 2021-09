Les astuces faciles et naturelles pour redonner de pep à vos cheveux !

Une chevelure drue, touffue, souple et brillante est un rêve que partage plus d’un. Cependant, des facteurs divers perturbent la bonne santé des cheveux en les rendant ternes, cassants et abîmés. Pour aller contre, il est impératif de les nourrir sainement avec des minéraux et des vitamines variés. À l’aide des réflexes simples et naturels que nous vous proposons ici, vous y arriverez sans forcément multiplier des produits chimiques onéreux et agressifs.

Préparer vos shampoings

La préparation de shampoings faits maison nécessite un certain nombre de techniques. Pour faire plus simple, il est idéal d’opter pour l’utilisation d’une base neutre. Elle se vend dans les magasins ainsi que sur les sites dédiés à la cosmétique maison. À cette base, vous pouvez ajouter des actifs selon vos préférences et le type de cheveux que vous arborez.

Toutefois, en cas d’échec de préparation d’un shampoing personnalisé, vous pouvez choisir ceux disponibles. Mais veillez à ce qu’ils soient les plus neutres possible, sans ingrédients chimiques ni additifs conservateurs.

Ensuite, vous pouvez choisir quelques additifs et préparer les mélanges suivants en fonction de votre type de cheveux :

Pour les cheveux secs, mélangez 1 dose de shampoing avec une cuillère à café de miel. Pour les cheveux gras, 2 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse et 1 goutte d’huile essentielle de romarin doivent s’ajouter à la dose de shampoings. Mélangez correctement l’ensemble dans un récipient avant de l’appliquer pour laver les cheveux tout en évitant tout contact avec les yeux.

Pour les cheveux ternes, il faut préparer un mélange d’une dose de shampoing et ½ de cuillère à café de jus de citron, et ensuite l’appliquer pour nettoyer les cheveux.

Éliminer les pointes sèches

Quel que soit le type de vos cheveux, avant d’appliquer le shampoing, versez une demi-cuillère à café d’huile d’olive sur le bout de vos doigts et malaxez longuement les pointes des cheveux. Laissez ensuite agir quelques minutes avant d’appliquer le shampoing. Le rinçage des cheveux enfin, doit se faire minutieusement et attentivement pour éliminer toute trace d’huile. Vous devez répéter l’opération si vos pointes ont tendance à se sécher plus que le reste de la chevelure.

Empêcher la chute des cheveux

La chute des cheveux est causée par des facteurs d’origine externe, dont la pollution, mais vous pouvez la prévenir en adoptant des soins spécifiques. Il existe des huiles essentielles dotées des propriétés qui stimulent le cuir chevelu et favorisent ainsi leur repousse. À titre illustratif, il y a les huiles essentielles de cèdre de l’atlas, de romarin, de thym, etc.

Cependant, leur efficacité dépend largement de la manière dont vous les appliquez régulièrement.

S’en tenir au brossage des cheveux

Le brossage régulier est une étape importante pour donner plus de vigueur à vos cheveux et les rendre brillants. Pour ce faire, brossez-les chaque matin pour les aérer davantage et leur donner du volume. Un meilleur brossage s’effectue la tête en bas afin de repartir le sébum sur toute la longueur.

Chaque soir, brossez également vos cheveux avant de vous coucher pour éliminer les particules et les résidus qu’ils ont hébergés durant la journée.

Par ailleurs, il faut éviter d’utiliser les brosses synthétiques qui abîment et cassent vos cheveux. L’idéal est d’opter pour les brosses en poils naturels ou en bois.