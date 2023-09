Les automobilistes qui porteront cet hiver ce vêtement en voiture encourent une amende, méfiez-vous

En hiver, la doudoune est un choix courant pour affronter le froid. Cependant, au Royaume-Uni, les automobilistes qui prennent le volant vêtus de doudounes risquent des amendes. Et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Est-ce qu’on pourrait appliquer cette règle en France ? Nous expliquons la situation dans les lignes ci-dessous !

Une grosse amende réservée aux automobilistes !

La rigueur des lois britanniques en matière de code de la route repose sur des préoccupations de sécurité routière. Les autorités estiment qu’une tenue trop encombrante peut mettre en danger à la fois les automobilistes et les autres usagers de la route.

L’article 97 du Code de la route britannique stipule une règle à ne pas prendre à la légère. Tous les conducteurs doivent porter des vêtements et des chaussures particuliers. On privilégie notamment ceux qui ne compromettent pas leur capacité à manœuvrer le véhicule correctement.

En cas d’infraction à cette règle, les responsables peuvent infliger des amendes importantes. Par ailleurs, la législation est plus souple à cet égard en France. On peut entendre parfois qu’on ne peut pas porter certaines chaussures pendant la conduite.

Toutefois, on note que la loi n’interdit pas le port d’un tong pour les automobilistes ! Cependant, la loi française précise simplement que tout conducteur doit être en mesure d’effectuer tous les mouvements nécessaires. Et ce, en toute commodité et sans délai.

Les règles à respecter !

Au Royaume-Uni, il est difficile d’éviter une amende. Et cela, surtout lorsque les autorités britanniques estiment qu’une tenue vestimentaire entrave la conduite lors d’un contrôle routier. Les doudounes ne sont pas les seules tenues hivernales visées par cette loi.

En effet, les automobilistes sont également interdits de porter des gros pulls de Noël et des costumes de Père Noël. La question des vêtements trop volumineux au volant est aussi pertinente en France. Il faut donc faire attention à ce détail en particulier !

Selon Michael Pfäffli, les vêtements volumineux sont comprimés par la ceinture de sécurité. Cela protège ensuite le corps contre tout mouvement vers l’avant. Sachez que cela peut ensuite entraîner une perte de précieuses fractions de seconde.

Il recommande donc aux automobilistes de privilégier des textiles plus minces. Et pour cause, ces derniers offrent une meilleure sécurité en voiture. Les vêtements plus minces permettent un meilleur ajustement de la ceinture. Cela explique en partie la rigueur de la loi britannique sur ce sujet, visant à réduire les risques pour les conducteurs.

Automobilistes : Les forces de l’ordre réagissent !

En France, contrairement au Royaume-Uni, la loi sur les vêtements au volant est donc moins précise. Et lors d’un contrôle, ce sont les forces de l’ordre qui décident sur le moment si la tenue d’un automobiliste représente un danger ou non pour la conduite.

Il est donc possible qu’en France, le port d’une doudoune épaisse puisse entraîner une amende, selon l’appréciation des policiers. De plus, en cas d’accident, les assurances pourraient considérer que le choix d’un vêtement inadapté a engagé la responsabilité du conducteur. Ce qui pourrait avoir des conséquences financières significatives. Bref, il demeure nécessaire de rester vigilant pour éviter tout risque !