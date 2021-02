Les baskets blanches reviennent en force pour les tendances mode en 2021, ne les loupez pas !

Pour la mode de 2021, vous avez pu découvrir les carreaux qui sont clairement sur le devant de la scène pour le plus grand bonheur des adeptes de ces chemises ou de ces pantalons. Vous aurez également les cuissardes qui peuvent vous combler, mais des chaussures deviennent incontournables sur le marché à savoir les baskets. Ce ne sont pas les versions colorées qui méritent votre attention, mais bien les modèles blancs. En effet, le minimaliste revient sur le devant de la scène.

Comment porter des baskets blanches ?

Pour les adopter, vous ne devez pas craindre les imperfections puisque les baskets blanches auront tendance à se salir très rapidement. Il faudra alors utiliser continuellement des lingettes et des éponges pour les nettoyer afin qu’elles conservent leur beauté. En effet, il est possible de détruire une tenue vestimentaire avec des souliers sales, d’où l’intérêt d’être très minutieux avec ces produits.

Pour associer les chaussures blanches, c’est finalement très simple puisqu’il s’agit d’une couleur passe-partout .

. Avec un pantalon, des jeans, des jupes, une salopette ou encore des robes, tout est finalement possible pour les hommes et les femmes.

Comme les souliers sont blancs et neutres, vous pouvez vous permettre de porter des tenues colorées.

Avec les couleurs, il ne faut généralement pas dépasser deux teintes et il est impératif d’avoir une couleur neutre pour contre-balancer le tout.

Par exemple, vous pouvez avoir une seule couleur pour votre tenue vestimentaire avec des baskets blanches, mais choisissez un dégradé de la même teinte pour le haut et le bas. Par exemple, vous décidez de porter un pull fuchsia, vous pouvez donc l’associer à un pantalon violet et les baskets blanches seront parfaites pour booster ce look très moderne. Si vous avez plusieurs couleurs fortes même avec des souliers neutres, vous pourriez vous transformer en un sapin de Noël et ce n’est clairement pas le but.

Plusieurs baskets sont proposées sur le marché avec un look moderne ou relativement old school, il suffit de sélectionner le concept que vous appréciez. Vous devrez aussi opter pour des baskets plates ou des produits avec un talon, voire un plateau pour profiter d’une semelle plus élevée. Vous savez désormais qu’il est assez facile d’associer des souliers de ce genre.

Quelques références pour vos baskets blanches

Bien sûr, vous pouvez adopter une tenue blanche à 100 %, elle sera parfaite pour l’été notamment si vous allez à la plage. Si vous êtes en quête de baskets modernes, nous vous proposons de découvrir la gamme chez Adidas puisqu’elle est vraiment très importante et les souliers sont abordables avec un côté relativement rétro très sympathique. Si votre budget est démesuré, vous pourrez frapper à la porte de Gucci pour des souliers blancs avec quelques couleurs, elles sont très spéciales, mais elles sont facturées plus de 800 euros.

Le blanc revient en force sur le devant de la scène au même titre que le vintage qui a donc une place de choix dans le dressing. Vous pouvez adopter des chaussures blanches de Reebok qui sont proposées à moins de 100 euros notamment sur la boutique officielle. Vous n’êtes pas contraint d’acheter des marques connues, car certaines enseignes comme Gemo peuvent vous proposer quelques merveilles qu’il sera facile à associer.

Par exemple, Puma a joué la carte de la sobriété avec des baskets blanches dotées d’un bout rond très intéressant et une semelle assez haute. Elles sont facturées moins de 60 euros et elles sont faciles à associer à toutes les tenues.