Les chats peuvent être dangereux pour votre santé, découvrez les maladies qu’il peut vous transmettre !

Avoir un animal de compagnie à la maison est toujours agréable puisque vous pouvez supprimer votre stress en le caressant. Cela a d’ailleurs été prouvé à maintes reprises, les chats sont vraiment bénéfiques pour votre moral et ils évitent de vous sentir seul. Toutefois, il y a des maladies qu’il ne faut pas négliger et ce sont des porteurs notamment s’ils ont tendance à se retrouver tout au long de la journée à l’extérieur. Bien sûr, si vous avez des doutes, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un vétérinaire qui pourra évoquer tous les aspects évoqués.

Quels sont les risques encourus par rapport aux maladies ?

Vous savez sans doute que les chats ont tendance à réaliser leur toilette en passant sur toutes les zones notamment les petites parties intimes. Lorsque vous êtes léché par votre animal de compagnie, vous vous doutez que les bactéries sont transportées sur votre corps, cela est aussi le cas pour les matières fécales. Par conséquent, vous pouvez être confronté à une prolifération des bactéries avec l’apparition des mycoses et divers champignons.

Les chats peuvent avoir des troubles digestifs et ils concernent aussi les humains à cause des caresses et du léchage .

. Vous pouvez notamment attraper la teigne à cause de votre chat, vous serez alors confronté à de sérieuses démangeaisons et même à des troubles digestifs plus conséquents.

Dans le même registre, vous avez la litière qui n’est pas très propre à cause des matières fécales., il faut alors prendre des précautions notamment pour les femmes enceintes.

La toxoplasmose ne doit pas être négligée, car elle facilite les fausses couches et les malformations chez le foetus.

Vous devez donc porter des gants à usage unique ou de bien, vous désinfecter les mains après l’entretien de la litière.

Les femmes enceintes peuvent aussi réaliser un test en début de grossesse, car certaines sont immunisées. Le risque est alors faible, mais il sera conséquent si vous n’êtes pas immunisé. Les griffures peuvent aussi entraîner des infections et les boutons apparaissent généralement au niveau de la zone griffée. Pensez à bien désinfecter les plaies qui ne doivent pas être prises à la légère surtout si votre chat passe sa journée à l’extérieur.

Les infections prennent parfois de l’ampleur

Vous pensez bien sûr que ces griffures sont bénignes, c’est le cas dans la plupart des situations, mais les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent avoir des conséquences plus importantes. Si vous nettoyez également votre jardin à cause des déjections de votre félin, pensez à bien vous protéger et à désinfecter vos mains, car les bactéries sont nombreuses, et notamment les vers. C’est pour cette raison que vous devez vermifuger les félins et c’est le cas pour les chiens également. Les larves peuvent migrer jusqu’à votre organisme comme le révèle Femina et vous vous doutez alors des conséquences à savoir des troubles digestifs plus ou moins conséquents.

Vous avez donc pu constater que le chat peut être dangereux pour votre santé. Il faut bien désinfecter son environnement pour éviter le plus possible toutes les bactéries et ne le laissez pas vous lécher les bras, les zones sensibles ou encore la bouche. Une visite par an chez le vétérinaire est indispensable pour les vaccins et pour vérifier que tout va très bien. Il faut aussi le vermifuger tous les six mois ou les trimestres, cela dépend de votre zone géographique, car parfois les lieux sont un peu plus infestés par les vers que d’autres. Si vous avez des doutes ou des questions, rapprochez-vous de votre vétérinaire.