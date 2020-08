Les cinémas referment leurs portes en ce mois d’août ! Les cinéphiles vont être très déçus !

Une réouverture ratée

Après une fermeture contrainte d’au moins trois mois, les cinémas français ont finalement ouvert à nouveau leurs portes au public. Cependant, un premier bilan peut être déjà fait ; le public n’a pas répondu au rendez-vous. En effet, la plupart des salles du 7e art font face à une chute des fréquentations de près de 70 %, une première depuis des années. Face à cela, certains grands noms du cinéma parisiens ont été dans l’obligation déjà en ce début de mois d’août de fermer à nouveau leur établissement pour éviter plus de pertes.

Les raisons de ces fermetures

Afin de freiner l’avancée du coronavirus, le gouvernement avait annoncé un confinement obligatoire sur l’ensemble du territoire. Plusieurs business dont les cinémas ont dû suite à cela fermer leurs portes, en attendant au plus vite le déconfinement. Voilà, le déconfinement a été prononcé, mais le style de vie des Français a en quelque sorte été touché. Depuis leur réouverture, les cinémas parisiens sont pour la plupart déserts. Plusieurs raisons justifient cela.

Une des premières raisons est le fait, qu’à force de rester chez eux, les Parisiens ont pris l’habitude de traîner sur les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime et bien d’autres. Ces derniers ont enregistré des chiffres record pendant cette période de confinement. Ainsi, les Parisiens se sont habitués à regarder les films depuis chez eux et donc ne sont plus trop motivés à se déplacer pour aller suivre des films qu’ils peuvent regarder depuis leurs salons, seuls, en famille ou avec des amis.

Un autre argument est le report des blockbusters qui étaient censés être diffusés dans les salles cette année. Les maisons de productions ne voulant pas enregistrer des pertes ont dû reporter la plupart de leurs films en fin 2020 ou en 2021. Nous avons le film « Fast and Furious 9 » d’Universal Pictures dont le report a été annoncé via une publication Instagram. Le film sortira donc en avril 2021. Le studio Disney a également reporté la majorité de ses blockbusters. Nous avons « Mulan », le live action qui est reporté et les « Nouveaux Mutants » qui ont subi un nouveau report. Dans la foulée, le film « Black Widow », centré sur l’actrice Scarlett Johansson a également été repoussé à une date ultérieure.

La nouvelle production tant attendue, « Tenet » de Christopher Nolan a également été repoussé. Il en va de même pour le second film de notre superhéroïne Wonder Woman et du nouvel opus de notre espion préféré James Bond. La plupart des productions françaises ont également été reportées. Tout cela a donc desservi les cinémas qui n’ont plus grand-chose à mettre en avant afin d’attirer les spectateurs.

Les solutions qui s’offrent aux cinémas français

Vous l’aurez compris, c’est un moment assez difficile que traversent les cinémas français. Cependant, certains cinémas remettent à l’affiche des films classiques et concerts mythiques afin d’attirer des spectateurs. Des sagas comme James Bond, Harry Potter et autres permettent à ces cinémas de rester ouverts. Néanmoins, cela ne pourra pas durer, car il faut des nouveautés et ils n’ont pas l’accès aux films des maisons de production comme Disney ou Fox.

Les autres cinémas comme Le Grand Rex de Paris ont décidé de fermer leurs portes pour le moment, car le nombre d’entrées enregistrées n’encourage pas du tout. Une aide du gouvernement est vivement souhaitée pour l’exonération des charges sociales. Une réouverture des cinémas parisiens est à envisager pour fin août ou une date ultérieure.