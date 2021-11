Les cinq astuces improbables de l’aluminium pour un entretien maison réussi !

Le fait d’utiliser de l’aluminium pour la cuisson des aliments est très mal vu par les garants de la santé. Pourtant, ce rouleau d’aluminium se trouve dans la majorité des cuisines. S’il n’est pas possible de l’utiliser pour la cuisson, il faut bien qu’il puisse servir à quelque chose.

En effet, l’aluminium peut être utilisé autrement que pour la cuisson d’aliments. Il est utile pour l’entretien de la maison.

Voici quelques astuces qui permettront de bien utiliser votre papier aluminium.

Utiliser l’aluminium pour entretenir votre lave-vaisselle

En ajoutant quelques boules de papier aluminium dans votre lave-vaisselle ainsi que les tablettes, une réaction chimique a lieu et permet ainsi d’avoir un lavage beaucoup plus efficace et permet aussi de faire beaucoup plus briller les couverts.

L’aluminium permet également de récupérer et de combattre les particules de rouilles qui ont tendance à s’installer au fil du temps sur l’argenterie.

La boule d’aluminium que vous aurez à mettre dans votre lave-vaisselle doit avoir une taille de balle de golf. Vous ne devez pas trop le comprimer non plus. Ensuite, vous pouvez le glisser dans le bac à couvert puis lancer le cycle de nettoyage.

Utiliser l’aluminium pour entretenir le linge

La vaisselle n’est pas seule à bénéficier des bienfaits de l’aluminium. En effet, il est possible d’utiliser l’aluminium pour faire sa lessive. Il suffit de faire des boules d’aluminium et de les mettre dans le tambour.

L’aluminium dans ce cas, a pour rôle de combattre l’électricité statique au sein du linge. En effet, l’aluminium permet ici d’éliminer les charges négatives et positives qui sont produites au cours du lavage. Ainsi, en portant votre pull après lavage, vous ne verrez plus vos cheveux se dresser sur votre tête.

Utiliser l’aluminium pour nettoyer un plat sale et encrassé

Vous voulez enlever les saletés carbonisées de votre grille à barbecue ou vous voulez retirer le brûlé sur vos plats. Vous pouvez utiliser l’aluminium pour y arriver. Il vous suffit de froisser un papier d’aluminium, d’y ajouter du produit de vaisselle et de l’eau. Vous pouvez frotter vos couverts ou gratter la grille et enlever les saletés très facilement. Plus besoin de produits chimiques pour enlever la crasse.

Utiliser l’aluminium pour un repassage efficace et rapide

Savez-vous qu’il est possible de glisser un papier d’aluminium derrière votre radiateur pour renvoyer la chaleur à l’intérieur de votre pièce pour chauffer au mieux votre intérieur. Cette astuce, vous pouvez l’adapter pour le repassage de vos vêtements. Cette astuce, vous permet de repasser vos linges plus rapidement et vous permet aussi de vite terminer cette tâche.

Pour ce faire, il vous suffit de mettre un papier d’aluminium sous la housse de votre table à repasser avant de passer au repassage. Vous avez également la possibilité de mettre l’aluminium directement sous les vêtements avant de les repasser.

L’avantage ici, c’est que vous n’aurez plus besoin de repasser le vêtement des deux côtés, car l’aluminium aurait renvoyé la chaleur de l’autre côté et aurait enlevé par la même occasion les plis.