Les cinq bons réflexes à avoir quand vous avez de nouveaux chatons à la maison !

Adopter un ou plusieurs animaux domestiques nécessite la prise de certaines dispositions visant à garantir leur bien-être. En tant qu’adorables petits-êtres de compagnie, l’arrivée d’une bande de chatons chez vous doit également obéir à ce principe. Cela permettra d’assurer le confort de vos petits minous tout autant que le vôtre. Découvrez donc quelques mesures et comportements qui vous seront d’une grande utilité dans la gestion de vos petits chats.

Prévoir un emplacement adapté à l’environnement de vie des chatons

L’épanouissement rapide de vos petits animaux domestiques passe notamment par l’identification d’un coin de votre maison qui respectera certains critères. D’une part, il faut que ce soit un endroit qui soit à l’écart de vos passages réguliers. Cela a pour but d’épargner à vos chatons des bruits de pas qui risquent de les incommoder la plupart du temps.

D’autre part, l’emplacement adapté à vos chatons doit également être plus ou moins spacieux afin qu’ils ne vivent pas en promiscuité et qu’il y ait également de la place pour l’installation de certains équipements nécessaires pour leurs besoins quotidiens. Si vous jugez ne pas avoir assez de place au sol, vous pouvez dans ce cas envisager de leur aménager un espace en hauteur de votre maison.

Assurer un confort thermique à vos petits chatons

Les chats sont généralement des animaux qui supportent mal le froid. Il est donc essentiel de leur garantir un milieu dont la température est comprise entre 30 et 38°C.

Prendre les bonnes habitudes concernant l’alimentation de vos chatons

Nourrir ses petits chats n’est pas toujours une mince affaire car ils ont parfois tendance à ne pas s’alimenter correctement lorsque toutes les conditions requises ne se présentent pas face à eux.

Dans un premier temps, il faut veiller à ce que le repas soit servi dans une gamelle large favorisant leur consommation en groupe. Il doit être accompagné d’un autre récipient contenant de l’eau fraîche pour assurer leur bonne digestion.

Dans un second temps, il est essentiel d’accorder une attention particulière à la qualité des aliments consommés par vos minous. Non seulement, les repas doivent être riches en substances nutritives comme le calcium et le phosphore mais ils ne doivent également pas contenir des substances toxiques comme les pesticides. Les produits bios sont donc à prioriser.

Apprendre la discipline douce à vos petits chats

La violence à l’égard des animaux étant strictement proscrite par les textes internationaux, vous devrez être en mesure de canaliser l’énergie débordante de vos chatons d’une autre façon.

Cela passe par exemple par le développement d’une communication gestuelle avec vos animaux domestiques qui leur permettra de savoir les bonnes habitudes à adopter, les zones où il ne faut pas aller, les objets à ne pas toucher et bien d’autres détails selon vos préférences.

Offrir un espace de distraction à vos chatons

Tout comme les humains, les chatons sont des êtres parfois confrontés aux inconvénients du stress. Ils ont donc aussi souvent que possible besoin de se détendre pour retrouver une bonne vitalité. Cela passe notamment par l’aménagement d’une aire de jeux ou l’achat de jouets éducatifs et divertissants pour les maintenir dans une bonne ambiance.