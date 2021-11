Les conseils et astuces de Vaimalama Chaves pour devenir un amant inoubliable !

Après un voyage en amoureux avec son chéri Nicolas Fleury, miss France 2019 a procédé à la signature de la préface d’un livre très osé sur la sexualité. Un conseiller indispensable selon Vaimalama Chaves qui le suggère aux hommes au même titre que les femmes.

Soyez prêts à être ébranlés et à repartir plus armés…

Le 4 novembre 2021, l’ancienne reine de beauté était à la soirée de lancement du livre Orgasme et préjugés de l’auteure Lucy Rose à Paris. Connue pour sa nature extravertie, Mme Chaves n’a jamais été le genre de femme à empaqueter sa langue. Ainsi, elle a écrit la préface de ce livre hors du commun sur le sexe et qui enseigne aux hommes comment devenir des séducteurs et amants inoubliables.

« Enfin, des mots peuvent être mis sur ce que nous ressentons. Il est parfois difficile d’exprimer clairement tout ce que nous avons en tête, mais le livre Orgasmes et préjugés est bel et bien à partager ! Alors, messieurs, tenez-vous bien ! Soyez prêts à être ébranlés et à repartir plus armés que jamais ! » a-t-elle déclaré, visiblement très séduite par ce guide sexuel illustré qu’elle considère comme le manuel incontournable pour devenir l’homme idéal.

Très indispensable pour les femmes, elles découvriront dans ce livre, le nécessaire pour accroître le plaisir avec leur partenaire, adapter leur corps découvrir les vraies significations de leurs fantasmes, mais aussi pour repérer les hommes à garder et ceux à éviter.

« Un ouvrage très utile pour la gent féminine »

« Tous les secrets du plaisir féminin, sans langue de bois », lit-on en légende sur une photo de la première page du livre sur Instagram. La même publication informe : « ce livre est le guide idéal pour accompagner la quête de l’orgasme au lit avec son homme : dans ses pages colorées, on comprend qu’il n’y a là rien de très complexe. Ce que veulent les femmes ne sera plus un secret pour les messieurs qui n’auront plus d’excuses pour ne pas nous faire monter au septième ciel. Un ouvrage très utile qui pourra maximiser toutes sortes de plaisir et intensifier tous types d’orgasmes ».

Au cours d’une interview au sujet de ce livre, la miss France 2019 avait expliqué : « Ce qui m’a plu dans cet ouvrage c’est la sincérité des propos tenus. Ils sont sans aucun jugement, sans aucune langue de bois. Ils sont justes et présents pour permettre de partager un sujet qui doit l’être. Il n’y a pas de honte à apprendre, alors si on peut, autant le faire pour pouvoir s’épanouir pleinement chacun dans sa relation ».