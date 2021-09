Les éléments sur lesquels vous devez porter une attention particulière dans votre alimentation si vous êtes hypertendus !

Lorsque vous souffrez d’hypertension artérielle, faites attention au contenu de votre assiette pour protéger votre cœur et vos artères. Bien que certains nutriments puissent abaisser la tension artérielle, d’autres nutriments peuvent augmenter la tension artérielle. Découvrez quels aliments peuvent vous éviter d’être hypertendus.

Mangez équilibré pour lutter contre l’hypertension artérielle

Pour traiter l’hypertension artérielle, des médicaments sont nécessaires. Cependant, vous devez également modifier votre alimentation pour abaisser la tension artérielle et rendre le traitement efficace. Pour cette raison, l’assurance maladie recommande trois repas par jour pour éviter une consommation excessive de sucre, d’amidon, de graisse et de viande rouge. Afin de maintenir une pression artérielle basse, vous devez également manger cinq portions de fruits et légumes par jour.

Hypertension : évitez certains aliments pour faire baisser la tension artérielle

Une alimentation équilibrée ne suffit pas à limiter le risque cardiovasculaire. Les patients hypertendus devraient également réduire leur consommation d’alcool et de sel, faire de l’exercice et arrêter de fumer.

Autres conseils : il devrait prendre l’habitude de ne pas revendre les plats sur la table, d’utiliser des herbes, des épices, du gingembre ou du jus de citron à la place du sel pour aromatiser les aliments et réaliser des recettes faibles en sel. De plus, certains aliments doivent être évités pour réduire efficacement la consommation de sel et réduire l’hypertension artérielle.

Mangez moins gras, choisissez le gras correctement

Les graisses animales sont principalement responsables de l’occlusion et du durcissement des artères, et l’hypertension exacerbe également la pénétration des graisses dans la paroi artérielle.

Il est donc recommandé de : faire attention aux graisses dangereuses (beurre, crème fraîche 30%, viande grasse, charcuterie, fromage sec, certaines graisses frites) ;

Utilisez des huiles végétales bonnes pour la tension artérielle. En assaisonnements : olives, colza, noix. Cuisson : olives, tournesols, huiles mélangées, différentes ;

Mangez du poisson au moins deux fois par semaine et ne vous inquiétez pas des poissons gras : hareng, maquereau, saumon, thon (bon gras).

Réduire la consommation de sucre

Trop de sucre dans le sang (hyperglycémie) peut aggraver l’hypertension artérielle. Le sucre et les sucreries doivent être consommés avec modération, pas à jeun. En revanche, les aliments non sucrés (céréales, pâtes, pommes de terre, riz, haricots) doivent être consommés régulièrement.

Sel modéré

Il existe quelques astuces : par exemple, ne marinez pas systématiquement les plats à nouveau après cuisson et ne posez pas de salière sur la table. Ou utilisez des épices (curry, thym, curcuma, etc.) à la place du sel.

Tabac

Comme l’alcool, le tabac affaiblit les parois des artères. L’arrêt du tabac doit donc être l’une des premières réactions des patients hypertendus. Pendant la période d’arrêt du tabac, n’hésitez pas à solliciter l’aide d’un professionnel.

Alimentation diversifiée

Elle seule peut assurer l’apport de bons micronutriments (notamment zinc, cuivre, fer) et de vitamines (notamment la vitamine C présente dans les plantes fraîches, qui a un effet positif sur l’hypertension artérielle) impliquées dans la régulation de la pression artérielle.