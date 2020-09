Les enfants de Tom Cruise et Nicole Kidman : pourquoi ne parlent-ils plus à leur mère ?

Une ombre dans l’existence tranquille de la star

Du haut de ses 51 ans, Nicole Kidman réside tranquillement à Nashville et se rend fréquemment à Sydney en Australie, loin du chahut d’Hollywood. Depuis plus d’une décennie, la star de Big Little Lies file le parfait amour avec le chanteur – musicien américain Keith Urban. Ils ont donné naissance à Sunday Rose et Faith, deux adorables petites filles de respectivement 10 ans et 8 ans.

Cette routine confortable n’a strictement rien à voir avec la vie mouvementée et constamment sous le regard des paparazzis qu’elle a pu avoir avec Tom Cruise – duquel elle a divorcé en 2001. Cette existence tranquille – loin de toute pression et du tumulte psychologique causé par la Scientologie durant des années – est la seule chose à laquelle Nicole Kidman aspire désormais.

Seule ombre au tableau : ses deux ainés Isabella, 26 ans, et Connor, 24 ans ne lui adressent plus la parole depuis des années. Ses deux enfants qu’elle a adoptés avec Tom Cruise ne l’appelleraient même plus « maman », ce qui est un véritable déchirement pour elle.

Il n’est jamais simple pour personne de divorcer, toutefois, cela l’est encore moins lorsque les yeux du monde entier sont braqués sur soi. Ce fut la douloureuse expérience vécue par Nicole Kidman, lors de sa séparation avec Tom Cruise en 2001, après plus de 10 ans de mariage. Ces deux stars du cinéma étaient alors considérées comme étant le couple parfait des années 90.

Une famille déchirée par la religion

Nul n’est sans savoir que Tom Cruise est un fervent scientologue qui tient un rôle important dans cette secte. Connor et Isabella Cruise furent donc naturellement élevés selon les préceptes de la scientologie depuis leur enfance. Suite au divorce de leurs parents, les deux ainés de Nicolas Kidman décident de ne plus la considérer comme leur mère mais plutôt comme étant une personne nocive. N’appartenant pas à l’Église scientologue, la star n’a plus le droit de côtoyer ses propres enfants, qui l’appellent désormais par son prénom.

L’actrice confie son désarroi à la presse. Face à la réaction d’Isabella et de Connor, elle ne peut que relativiser et se dire que son devoir de mère consiste à les aimer, quel que soit son avis sur leur religion. En effet, bien qu’ils demeurent ses enfants, ils sont désormais des adultes majeurs et vaccinés, en pleine capacité de prendre leurs propres décisions.

Ayant fait le choix de devenir scientologue, Connor Cruise a décidé de ne pas convier sa mère à son mariage avec une belle italienne du nom de Sylvia. Notons que cette dernière est étrangement surnommée « la princesse scientologue ». Et alors que son fils Connor s’apprête à convoler sans l’inviter, Nicole Kidman se rappelle douloureusement ne pas avoir été conviée au mariage de sa fille aînée en 2015. La star préfère éviter tout jugement, du fait que son rôle en tant que mère est de leur fournir un amour inconditionnel.

L’affaire de Nicole Kidman et ses enfants ainés n’est pas la seule dans l’histoire.

En effet, voilà également des années que Tom Cruise n’a pas vu sa fille Suri, née de son second mariage avec Katie Holmes. La scientologie en est encore la cause, car suite à leur divorce en 2012, après 6 ans de mariage, Katie Holmes a décidé d’éloigner Suri Cruise de l’univers de la secte. Depuis ce temps, Tom Cruise n’a plus du tout fait allusion à sa fille, même durant les interviews et soirées de lancement.