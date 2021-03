Les Enfoirés : l’édition 2021 a été bouleversante, plusieurs artistes ont pleuré pendant l’enregistrement

Il est sans doute difficile de se retrouver face à une salle totalement vide alors qu’il faut donner le meilleur de soi. Le but du concert est de reverser des fonds aux Restos du Coeur afin de distribuer des repas à toutes les personnes qui se retrouvent dans le besoin. En 2021, le spectacle est donc spécial puisque le public n’est pas présent, mais vous pourrez tout de même découvrir le concert le 5 mars prochain sur TF1. Le dernier week-end du mois de février a également permis de réaliser la promotion de ce rendez-vous.

Une vive émotion pour l’enregistrement du concert

Depuis de nombreux mois, les artistes ne peuvent pas monter sur scène à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement a décidé de fermer toutes les salles et certaines commencent à ouvrir doucement leurs portes pour envisager des rendez-vous avec un protocole très strict. Roselyne Bachelot réalisera notamment deux tests dans les prochaines semaines. En ce qui concerne le concert des Enfoirés, l’émotion a été à son comble comme Ary Abbitan a pu le préciser.

L’acteur et humoriste révèle selon le site Star Mag que l’émotion a été très forte notamment pour le plateau final .

. Il a précisé que tout le monde pleurait et vous pourrez notamment assister à la scène le 5 mars prochain.

La productrice du concert a pu se confier dans les colonnes de Gala et elle a noté que le climat avait été particulièrement serein.

Les conditions d’enregistrement étaient clairement différentes, car il est sans doute difficile de se produire sans un public devant vous. Certes, les concerts en streaming ont pu voir le jour et certains artistes ont adopté cette technique pour tenter de garder un lien avec leur public. Ce fut le cas pour Matt Pokora ou encore Jenifer et même Julie Zenatti.

Anne Marcassus, la productrice des Enfoirés note que la dynamique était particulière pour cette édition 2021, mais les artistes ont pu se prêter au jeu et ils n’ont pas réfléchi, nous comprenons qu’ils ont clairement donné le meilleur d’eux-mêmes pour combler les téléspectateurs et pour cette cause. Slimane a également pu noter que l’émotion était au rendez-vous, les bénévoles présents qui faisaient parfois office de public étaient aussi très émus.

Plus que jamais, les @enfoires répondent présents et vous proposent un spectacle totalement inédit et riche en émotions.

⏰ Le spectacle des #Enfoirés2021 #ACôtéDeVous c'est vendredi 5 mars à 21:05 sur #TF1 pic.twitter.com/DuW6U3Ka4j — TF1 (@TF1) February 24, 2021

Un retour à la normale très attendu par le public

Le monde du spectacle est à l’arrêt depuis de nombreux mois, car des artistes n’ont pas forcément pu travailler depuis mars 2020. Certains ont eu l’occasion de remonter brièvement sur scène entre deux confinements, mais l’ambiance était quelque peu différente. Si des artistes demandent à Roselyne Bachelot de proposer des solutions, les Français attendent avec une vive impatience le retour à la normale. La ministre de la Culture procédera à des tests notamment pour des concerts assis et debout dans le but de savoir si ces rassemblements sont possibles.

🔜 J-3 avant l’ouverture de la boutique en ligne éphémère des #Enfoirés2021 ce vendredi 🤗 © Sylvie Grosbois pic.twitter.com/5dYwbw4G99 — Les Enfoirés (@enfoires) February 23, 2021

En ce qui concerne le concert des Enfoirés, il faut savoir que Kendji Girac sera absent sur scène puisqu’il était aux côtés de sa compagne qui donnait naissance à leur petite fille. D’autres artistes sont toutefois au rendez-vous, il y a bien sûr les personnes habituées de ce rendez-vous et d’autres peuvent faire leur entrée dans cette grande famille qui se produit pour une noble cause. Kev Adams a par exemple été bizuté comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le concert des Enfoirés sera diffusé le 5 mars sur TF1 et vous pourrez sans doute retrouver le lendemain le DVD de ce rendez-vous.