Les Enfoirés : Serait-il possible de maintenir le concert cette année malgré la situation sanitaire ? C’est de moins en moins sûr et l’inquiétude grandit !

Cela commence par devenir inquiétant ! C’est dans quelques semaines que les prochains concerts des Enfoirés devraient avoir lieu, mais rien n’indique que les préparatifs sont en cours. Pire, les artistes et personnalités eux-mêmes qui font partie de la troupe n’en savent pas grand-chose.

Le concert des Enfoirés sera-t-il annulé en raison de la pandémie ?

Les victimes du coronavirus ne sont pas seulement les malades ou les personnes décédées. Il y a également beaucoup de métiers mis en arrêt, ainsi qu’un nombre incalculable de personnes au chômage et qui n’ont plus rien aujourd’hui. On peut citer : les commerçants, les libraires, les entreprises culturelles, les restaurateurs, les intérimaires dans l’événementiel, les cinémas, etc.

Presque tout le monde est donc concerné et ce n’est pas le monde de la musique qui est épargné, puisque les concerts ne peuvent plus se tenir comme avant. Dans une telle ambiance plombée encore plus par le deuxième confinement, certains artistes arrivent quand même à s’accommoder de la situation, et à trouver quelques solutions.

C’est ainsi que pour la sortie de son dernier album, Patrick Fiori a réalisé un concert en ligne, profitant ainsi des merveilles de la technologie pour être au plus près de ses fans, et leur présenter son dernier projet. En plus du chanteur de Un Air de famille, M Pokora aussi se mettra bientôt dans la danse. En effet, il l’a promis il y a quelques jours sur son compte Instagram à ses fans, qu’il y aura un concert en ligne pour décembre 2020.

Pour ce qui est des concerts tant attendus des Enfoirés, ils étaient prévus pour le mois de janvier 2021, précisément du 13 au 17 janvier dans la ville de Lyon. Toutefois, cette année, il y a un gros problème avec la crise sanitaire actuelle. En effet, on se demande si l’événement pourra avoir lieu cette année malgré tout.

Les membres des Enfoirés toujours dans l’incertitude



Personne ne sait si les concerts de la troupe des Enfoirés pourront se tenir à la date prévue, ou même se tenir tout court. Notons que, eux-mêmes ne sont sûrs de rien jusqu’à présent. Interrogée à ce propos il y a quelques semaines par un média, l’actrice Mimie Mathy a répondu : « On fait comme si tout allait bien, comme si on allait tout faire normalement. Il est difficile de prévoir quoi que ce soit avec le coronavirus. » Il faut savoir que depuis les années 2008, c’est Mimie Mathy qui est la marraine des Enfoirés.

Le samedi 14 novembre 2020, alors qu’ils étaient invités sur RTL, dans l’émission On refait la télé, les chanteurs Pierre Palmade et Liane Foly ont fait quelques confidences à propos des concerts des Enfoirés. En effet, ils étaient totalement dans le flou, alors que la date butoir approche.

D’ailleurs, la chanteuse et comédienne a profité de l’occasion pour annoncer son concert en streaming prévu pour le 16 décembre prochain. Liane Foly prévoit reverser une partie des bénéfices qui en découlent aux Restos du Cœur.

Ce mardi 17 novembre, dans l’émission Touche pas à mon poste, le chroniqueur Bernard Montiel a mené l’enquête et le résultat est inquiétant : « Malheureusement, c’est bien possible que ce soit annulé. C’est en pleine réflexion, tout le monde se concerte. »

Cependant, plusieurs options sont en train d’être envisagées. Cela pourrait être un concert en streaming ou alors un concert à huis-clos. Le problème, c’est que certains artistes refusent de participer avec ces conditions. Il faut rappeler que la troupe des enfoirés comprend 249 personnalités de tous bords, et de tous les domaines, qu’il s’agisse de la chanson, du cinéma, du sport, etc.

Notons que, même si tous les enfoirés ne participent pas à chaque spectacle, les concerts annuels rapportent jusqu’à présent, plus d’une dizaine de millions d’euros aux Restos du Cœur.