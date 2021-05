Les Enfoirés : un chanteur mythique décide de quitter le groupe, un choc pour les fans !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la troupe des Enfoirés n’a jamais été aussi mal qu’aujourd’hui. En effet, il se trouve que Les Enfoirés font parler d’eux depuis maintenant plusieurs années : pour des millions de français, c’est un événement très important et il est inconcevable de voir Les Enfoirés s’arrêter. Malheureusement, la crise sanitaire du coronavirus n’a fait que creuser les inégalités, et les plus pauvres sont dans une grave difficulté.

Ces derniers mois, la crise sanitaire et économique n’a épargné personne, mais personne ne pensait que l’ambiance allait autant se détériorer dans Les Enfoirés. On a pu apprendre des scandales qui font froid dans le dos, avec notamment des chanteurs qui ont quitté la troupe après avoir constaté que certains bénéficient d’un traitement de faveur…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Actu de Christophe Maé (@actudemae)

Ce chanteur annonce son départ des Enfoirés, les fans sont catastrophés…

Chaque année, des millions de français sont devant leur petit écran pour regarder le fameux spectacle des Enfoirés. Avec des pics d’audience assez incroyable, c’est à chaque fois un très grand événement et on ne compte plus le nombre d’artistes qui ont eu l’occasion de se joindre à la troupe qui est encore très reconnue aujourd’hui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @enfoires_nolwenn

Avec par la suite des millions de CD, de DVD, et de t-shirts vendus, cela peut constituer pour l’association des Restos du Coeur un gain très important pour tout le reste de l’année. Malheureusement, certains fans sont très déçus et ils pourraient ne plus donner un seul centime à l’association. On a en effet appris que le chanteur mythique Michael Jones avait purement et simplement décidé de quitter la troupe des Enfoirés.

Alors que ce chanteur n’est plus connu des jeunes aujourd’hui, on imagine que pour une partie du public des Enfoirés, cela ne pourra pas changer beaucoup de choses, mais il y a de cela plusieurs décennies ce chanteur était très populaire. Avec une diffusion le 5 mars dernier du spectacle des Enfoirés « Les Enfoirés à côté de vous », qui avait été tournée au mois de janvier dernier à la Halle Tony-Garnier à Lyon, les téléspectateurs ont pu donc voir pour la toute dernière fois le chanteur… Et contre toute attente, le départ de Michael Jones n’est pas anodin, celui-ci a pu révéler en exclusivité les raisons de son départ de la troupe mythique…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Michael Jones Officiel (@michaeljones.music)

Michael Jones balance tout : il claque la porte des Enfoirés après plusieurs années

Après avoir passé 28 représentations des Enfoirés (sur les 33 au total), le chanteur Michael Jones a donc claqué la porte des Enfoirés. C’est dans l’émission d’Evelyne Thomas, diffusée sur Non Stop People, que le chanteur de bientôt 70 ans a pris la parole. Il a en effet révélé que les artistes étaient mis dans un « presse purée » pour cet événement, qui est selon ses propres termes très fatiguant à vivre.

Avec un investissement de bientôt 30 ans auprès de cette troupe, on imagine que le chanteur Michael Jones va donc désormais pouvoir profiter d’une retraite bien méritée. En effet, chaque année, les artistes qui participent à l’émission des Enfoirés sont parfois très éprouvés, et par le passé on a pu voir certains artistes se plaindre de la difficulté des spectacles. Espérons tout de même que l’événement sera bien reconduit l’an prochain !