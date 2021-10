Les étapes de fabrication des petits biscuits chinois !

Lors d’un apéro entre amis ou d’un dîner, pourquoi ne pas terminer la soirée avec la consommation de quelques amuse-gueules ? Des biscuits chinois pour surprendre ses invités, ça pourrait certainement avoir de l’effet. Encore appelés « fortune cookies », ces petites biscottes sont des pâtisseries dans lesquelles on glisse un message ou une déclaration. Cela peut être une prédiction ou un proverbe, et ils sont souvent servis dans les restaurants chinois, à la fin du repas. Mais comment sont-ils confectionnés ?

Les différents ingrédients nécessaires

Des recettes de biscuits chinois, on en trouve beaucoup. D’une recette à une autre, la différence n’est pas si grande et les ingrédients sont pratiquement les mêmes. La quantité de ces ingrédients peut aussi évoluer en fonction du nombre de biscuits qu’on veut faire.

Pour 20 portions de biscuits par exemple, il faut une demi-tasse de farine accompagnée d’une demi-tasse de sucre. Ensuite, il faut compter sur une pincée de sel et deux œufs. Il faut aussi une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin. Il faut enfin deux cuillerées à soupe d’eau et une cuillerée à café d’extrait de vanille.

Étape de la préparation de la pâte

Bien avant de passer au mélange des différents ingrédients afin d’obtenir la pâte, il faut d’abord découper 20 bandelettes de papier d’environ 8cm de long et 1cm de large chacun. Elles serviront à inscrire les messages souhaités sur chacune d’elles.

Ensuite, il faut faire préchauffer le four à 200 degré en mode pâtisserie et non à chaleur tournante. Il faut maintenant fouetter dans un bol, à la main, les œufs à vitesse élevée pendant environ 30 secondes. Il faut aussi veiller à diminuer la vitesse et commencer à verser peu à peu l’eau et la vanille.

Dans un autre bol, il faut faire le mélange de la farine, le sucre et le sel. Après, il faut graduellement incorporer le mélange d’œufs au mélange de farine et remuer grâce à une cuillère, jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Il faut enfin faire reposer cette pâte à température ambiante pendant 15 minutes.

La confection des biscuits

Grâce à la pâte confectionnée plus haut et à la plaque de cuisson, les biscuits pourront être faits. Sur la plaque de cuisson, il faut verser environ une cuillerée à soupe de pâte par biscuit. Grâce au dos d’une cuillère, il faut ensuite étaler la pâte en un cercle d’environ 8cm de diamètre. Il faut prendre soin d’espacer ces pâtes les unes des autres, tout en les disposant quatre par quatre sur la plaque. Vient après l’étape de la cuisson au four qui dure entre 5 à 6 minutes, jusqu’à ce que les contours des pâtes commencent à dorer.

C’est à ce moment qu’il faut plier le biscuit en faisant preuve de souplesse et de rapidité. Le biscuit est par la suite retourné pour y placer le message et le replier ensuite sur lui-même en appuyant sur les bords. Il faudra après plier le biscuit sur le rebord d’un bol. Mais à ce niveau, il est important de prendre soin de maintenir le biscuit plié jusqu’au refroidissement pour qu’il garde sa forme. Vos biscuits seront après quelques minutes alors enfin prêts pour une dégustation des plus savoureuses.