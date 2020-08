Marvel : le nouveau film Les Eternels va faire apparaitre un super-vilain plus atroce que Thanos !

Alors que Black Widow devait sortir ces prochaines semaines, le lancement du film a malheureusement été reporté pour cause d’épidémie de coronavirus. En effet, difficile pour les spectateurs d’aller voir le film, alors qu’ils ont ordre de rester confinés chez eux. Toutefois, les studios de Marvel ne se laissent pas abattre, et préparent déjà l’après-coronavirus, qui s’annonce plus palpitant que jamais.

Quels sont les personnages choisis pour l’adaptation ?

À la façon des Avengers ou des Gardiens de la Galaxie, Marvel n’en a pas fini avec les films qui regroupent plusieurs super-héros. Ainsi, le Marvel Universe est sur le point d’accueillir tout un groupe de nouveaux personnages, appeler les Éternels, et qui vont avoir droit eux aussi à leur propre film. Pour vous aider à situer le style de ces protagonistes, d’après les comics, ces derniers sont surpuissants, presque immortels, et peuvent également fusionner les uns avec les autres. Toujours plus de puissance, toujours plus de pouvoir, tel pourrait être le credo de Marvel. Jamais adaptée au cinéma jusqu’à ce jour, cette équipe peu banale comporte dans les comics plus d’une soixantaine de héros, de quoi permettre au célèbre studio de produire de multiples films dans les prochaines années. Si très peu d’informations ont filtré sur cette future production, on sait néanmoins quels sont les personnages concernés par cette adaptation, il s’agit de :

Ikaris

Kingo

Makkari

Phastos

Ajak

Sprite

Gilgamesh

Thena

Ces noms ne vous diront peut-être rien si vous n’êtes pas amateur de comics, mais on peut vous certifier que très bientôt, vous allez devenir familier avec ces derniers !

Les Eternels c'est complètement bidon !.. C'est une copie conforme des New Gods de chez DC Comics. Et pour cause, c'est le même dessinateur, Jack Kirby, qui est à l'origine des 2 comics. Il a crée les New Gods avant de passer chez Marvel où il a crée les Eternels ! — Erick GUYOT (@CYBERIK89) April 5, 2019

Les Éternels vont-ils affronter un antagoniste plus fort que Thanos ?

Face à une équipe aussi détonante, on ne peut qu’imaginer un méchant à la hauteur de leurs pouvoirs. Dans les comics, ce groupe vit sur terre depuis des millénaires, mais ne doit pas se mêler à la vie des humains. D’ailleurs, ils ne sont aucunement intervenus lorsque Thanos a menacé toute l’humanité. Cela nous amène donc à nous interroger sur la menace qui va peser au cours de la phase 4 du MCU, car pour que ces derniers doivent finalement intervenir, la menace doit être plus immense encore que le Titan Fou.

Difficile d’imaginer ce que cela pourrait être, après avoir vu disparaître la moitié des êtres vivants de la galaxie. Espérons que nous aurons une réponse rapidement à ces questions, même par le moyen d’un trailer !

La sortie du film Les Éternels est repoussée de plusieurs mois

Alors que Les Éternels devait sortir le 4 novembre prochain, c’est finalement le 12 février 2021 qu’il fera son arrivée en salle. En effet, à cause de l’épidémie de coronavirus, les plannings de sortie et de tournage se retrouvent complètement perturbés, d’autant plus que Black Widow, qui doit précéder, a aussi vu sa date déplacée de plusieurs mois. Il en va de même pour le reste des films Marvel, dont certains jusqu’à l’été 2022. Une mauvaise nouvelle pour les fans de la franchise, qui vont devoir prendre leur mal en patience, et espérer qu’aucun nouvel événement perturbateur ne vienne bouleverser l’agenda des sorties Marvel.