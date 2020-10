Les fans de Slimane s’en prennent violemment à Vitaa sur Instagram : “Sans lui, tu n’es rien” !

Alors que le duo musical formé par Slimane et Vitaa était devenu incontournable, du moins sur la scène musicale française, et que cette collaboration temporaire avait l’air de leur réussir, voilà que les fans de Slimane ont commencé à en avoir assez de voir les deux artistes apparaître partout ensemble. Et ils ne se sont pas manqué de le faire savoir à l’artiste de r’n’b français sur Instagram.

Vitaa et Slimane, une rencontre musicale improbable

L’histoire de la rencontre entre Slimane et Vitaa ne date pas d’hier. Lors de sa participation à l’émission musicale The Voice en 2016, le jeune chanteur avait surpris tout le monde lors des auditions à l’aveugle en reprenant un tube de la chanteuse de r’n’b français “À fleur de toi”.

Un choix musical surprenant, mais qui avait porté ses fruits puisque Slimane avait pu continuer l’aventure.

Dès la fin de l’émission, Vitaa s’était alors rapproché de Slimane afin d’organiser une collaboration. Et cette rencontre musicale avait d’ailleurs plutôt bien marché puisque les deux chanteurs avaient rapidement pu enregistrer une vingtaine de titres en duo, chose assez rare dans la chanson française.

Et il faut dire que la plupart des titres ont été très bien reçus par le public, notamment grâce à des paroles fortes et des mélodies entrainantes et de bonnes qualités.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et dans le monde de la musique, les meilleures collaborations sont les plus courtes.

“VersuS” : un album à succès, mais…

Alors que ce lundi 5 octobre, les deux chanteurs partageaient au même moment sur Instagram des clichés de leur tout dernier shooting ensemble, une déferlante de messages contre Vitaa a rapidement envahi les commentaires.

Pourtant, tout semblait bien parti, et après des tubes comme “Avant toi”, “Ça va ça vient”, “Pas beaux”, le duo avait remporté un franc succès.

Malheureusement les chanteurs qui avaient à l’époque annoncé une collaboration temporaire ne se quittent plus depuis quelque temps. Ce qui a le don d’agacer les fans de Slimane qui aimeraient pouvoir retrouver leur chanteur préféré en solo.

Et grâce à la magie d’internet et d’Instagram, et à la possibilité de dire tout ce que l’on pense sans avoir à montrer son visage, le message est bien passé, et les internautes ont tranquillement pu exprimer leur ras-le-bol contre la chanteuse Vitaa.

Vitaa est loin de faire l’unanimité auprès des fans de Slimane

“Sans lui, tu n’es rien. Si tu chantais seule, tu ne serais pas là où tu es aujourd’hui”, “Je n’accroche pas”, “Slimane, tu t’es fait cou***** par Vitaa.”, “Elle t’a bien utilisé”, à ton pu lire dans les commentaires Instagram sous le cliché publié par les deux chanteurs.

Pour les fans de Slimane, la chanteuse l’utiliserait afin de donner un coup de boost à sa carrière qui n’a jamais réellement décollée. Et si certains adorent la voix du chanteur, ils sont bien plus mitigés en ce qui concerne Vitaa.

Certains fans sont même très largement convaincus que cette collaboration devrait être terminée depuis longtemps, que les deux artistes ont déjà fait le tour et que leur duo devient lassant.

“Mais vous comptez faire des musiques toute votre vie ensemble?”

Heureusement pour les artistes, certains fans ont été bien plus sympas et se sont aussi largement exprimés dans les commentaires pour contrebalancer les messages négatifs.

“Vous êtes très beaux ensemble”, “Magnifique album”, “Merci pour ces belles chansons”, a t on également pu lire en commentaire du fameux cliché.

Le duo est donc loin de faire l’unanimité, mais les artistes savent déjà qu’il est impossible de plaire à tout le monde.

Reste encore à savoir si Slimane va vouloir reprendre sa carrière solo ou laisser ce duo voguer au gré des commentaires négatifs… Affaire à suivre !