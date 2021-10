Les faux ongles, l’essentiel de ce que vous devez savoir !

Les soins pour la main en matière de beauté deviennent de plus en plus prisés. Cela a favorisé la popularisation de la pose des faux ongles. Plusieurs femmes se donnent en effet à cette pratique pour diverses raisons. On note d’abord l’envie d’apparaitre élégant et ensuite la dissimulation des ongles naturels déjà endommagés. Pour l’une ou l’autre des raisons, un novice en la matière aura toujours besoin d’en savoir plus. Quel est alors l’essentiel à savoir sur les faux ongles ?

À propos du Gel et du Résine

En réalité, les deux produits sont presque les mêmes, ils sont tous des pâtes. En effet, le gel est une pâte transparente déjà sèche, donc ne nécessite pas un séchage à l’air libre. Il est ainsi travaillé dans un premier temps avant d’être figé pour l’obtention d’un résultat. En ce qui concerne la résine, elle fait le résultat du mélange d’un liquide assez fort et d’une poudre fine. La différence est qu’on applique celui-ci sur les ongles puis l’air libre se charge du séchage.

En donnant ainsi de différents aspects, ils sont pourtant des molécules acryliques ou encore du plastique. Ils offriront après tous des effets identiques aux ongles. Autrement dit, lorsque vous choisissez l’un ou l’autre de ces deux produits, il est fort probable que les résultats soient similaires. En outre, vous pouvez vous rallonger les ongles soit avec le gel ou la résine. Juste qu’il faudra faire attention pour un premier essai de rallongement. Alors, mieux vaut s’habituer d’abord aux faux ongles.

La pose des faux ongles

Que vous optiez pour l’une ou l’autre des formes d’ongles, la procédure reste le même. À cet effet, la pose de faux ongles s’obtient selon trois grandes étapes. Il s’agit de :

La préparation

Pour toute pose de faux ongles, il est important de prendre par ce point dénommé étape de préparation. Il consiste à limer les ongles, repousser les cuticules et surtout à retirer les surplus de colle issus de la récente pose d’ongles artificiels. Ce faisant, les ongles peuvent être posés dans l’étape suivante en toute quiétude.

La pose

Que les ongles à mettre soient en gel ou en résine, les professionnels de cette pratique commencent généralement par poser la capsule sur vos ongles naturels à l’aide de la colle. Lorsque celle-ci est bien fixée, ils limeront les bords afin d’éliminer les démarcations entre la capsule et l’ongle. Cela ressort les premiers aspects d’élégance.

C’est à ce niveau que la différence entre le gel et la résine pointe au bout du nez. En effet, lorsqu’un spécialise catalyse une première couche de gel sous la lampe UV, il attend pendant deux minutes avant de réaliser la seconde couche épaisse. Alors que pour la résine l’expert ne passe qu’une seule couche de ce mélange qu’il laisse séché par l’air. Ensuite, il lime afin de lui donner la forme des ongles naturels.

La finition

Cette étape se consacre au nettoyage des colles de surplus sans oublier la mise en forme de l’élément posé, en de véritables formes d’ongles. À la suite de ceci, il vous sera placé les manucures, vernis et autres.