Les gestes barrières face au Covid-19 : Est-il nécessaire de faire porter un masque aux enfants ?

En France, c’est le déconfinenent progressif en ce moment. Aussi, c’est la rentrée des classes pour les enfants, qui devraient porter les masques comme les plus âgés. Toutefois, l’on se demande si le port du masque concerne tous les enfants quel que soit leur âge, ou s’il y a un âge à partir duquel cela devient obligatoire.

A partir de quel âge convient-il de faire porter un masque à un enfant ?

Depuis fin 2019, le monde fait face à la pandémie du Covid-19. Le nombre de décès sur le plan mondial se compte par millier, et la France n’a pas été épargné par cette hécatombe. Cela a donné lieu au confinement et à ses inconvénients, mais aussi à l’adoption des gestes barrières comme le port du masque.

A l’heure actuelle où un vaccin n’a pas encore été trouvé, il est devenu obligatoire pour les adultes de se protéger et de protéger les autres en portant un masque. Concernant les enfants, la question ne se posait pas trop, mais avec la rentrée scolaire, nombreux sont les parents d’écoliers qui se demandent comment cela va se passer.

Le port du masque entraîne des difficultés pour l'#apprentissage des mots, des émotions, des sourires, autant d'éléments primordiaux à la construction d'un #enfant. Oui aux #masques transparents 😷https://t.co/OlvDixeurC — MesOpinions.com (@mesopinions_com) October 8, 2020

Jusque-là, on sait que les collégiens et les lycéens n’échapperont pas au port obligatoire de masque à l’école. Cependant, il semblerait que ce ne soit pas le cas pour les tout-petits. D’après Édouard Philippe, l’ancien Premier ministre français : « le masque sera prohibé pour les enfants en maternelle, et ne sera pas recommandé à l’école élémentaire. »

On comprend ces mesures lorsqu’on sait qu’il y a un risque d’étouffement avec le masque, pour les enfants âgés de moins de 2 ans. Ces derniers pourraient avoir du mal à respirer. Selon le médecin Damien Mascret lors de son intervention sur la chaîne télévisée France 2 : « Quand l’enfant n’est pas capable d’enlever le masque seul, ce dernier n’est pas recommandé ».

Sur le site Allodocteurs, le pédiatre Robert Cohen a expliqué : « Avant 6 ans, mettre un masque n’a pas beaucoup de sens car l’enfant ne va pas comprendre l’intérêt et l’enlèvera sans arrêt ». En fait, c’est après 11 ans que les enfants doivent porter le masque dans les lieux publics comme les adultes.

Y a-t-il un masque spécifique pour les enfants ?

Même avant le coronavirus, il y avait déjà des masques chirurgicaux qui étaient spécialement conçus pour les enfants. Ils étaient utilisés dans les hôpitaux pour les enfants malades ou fragiles. Pour la plupart, ils souffraient de pathologies graves comme des formes sévères d’allergies, d’asthme, d’immunodépression ou autres.

Vous avez trouvé des masques chirurgicaux taille enfant — DocBulle (@DocBulle) October 8, 2020

Les masques pour enfants ne sont pas distribués à grande échelle comme celui des adultes, mais seulement lorsque cela se justifie, d’après Olivier Véran, le ministre de la Santé. Toutefois, pour la rentrée des classes, il y a des endroits où les communautés ont décidé de se pourvoir de masques pour enfants en tissu.

Pour ce qui est des masques pour enfants en pharmacie, la quantité qui y sera disponible n’est pas encore connue. Toutefois, des masques en tissu adaptés se vulgarisent déjà auprès de créateurs et de sites internet. Même la marque de jouets pour enfants Playmobil, s’est mise dans la danse en sortant des masques pour enfants en plastique souple. Il y en a de 3 tailles différentes, et le prix est à 4,99 euros.

Pour ceux qui trouvent les masques disponibles sur le marché coûteux ou peu adaptés, il existe de nombreux tutoriels sur internet, qui expliquent comment fabriquer soi-même un masque.

En dehors du port de masque, une chose importante est d’apprendre aux enfants à respecter les règles d’hygiène basique, qui impliquent par exemple de se laver les mains avant de manger, d’éviter de toucher à tout, etc.