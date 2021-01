Découvrez les images choquantes de la petite amie de Denis complètement sous le choc de L’amour est dans la pré !

Pour toutes celles et ceux qui voudraient encore voir plus d’épisodes de L’amour est dans le pré, nous ne pouvons que vous recommander de regarder ce qu’il se passe dans les autres pays, et notamment dans la version belge du programme.

Bien que le programme ne soit pas présenté par Karine Le Marchand en Belgique, les aventures des agriculteurs sont tout aussi palpitantes !

L’amour est dans le pré : une saison 12 hors norme pour cette télé-réalité !

Alors que le monde entier est encore en train de vivre une crise sanitaire sans précédent avec le coronavirus, cela n’a pas empêché le programme de télé-réalité de rencontres entre agriculteurs et anonymes de reprendre de plus belle.

En effet, à chaque saison, les nouveautés sont au rendez-vous mais cette fois-ci tous les téléspectateurs les plus fidèles du programme se demandaient bien comment allait pouvoir se dérouler L’amour est dans le pré dans de telles conditions.

Pour cette douzième saison, on a donc pu découvrir une dizaine d’agriculteurs qui sont à la recherche de leur moitié.

Après que l’on ait pu découvrir leurs portraits présentés par l’animatrice belge Sandrine Dans, on a pu découvrir des hommes et des femmes entre 22 et 56 ans pour le plus âgés.

Et comme à chaque saison, certains ont fait parler d’eux bien plus que d’autres grâce à des profils très atypiques que l’on ne pourrait pas voir ailleurs. C’est notamment le cas pour Denis, qui aura visiblement vécu une situation assez rocambolesque pendant toute l’aventure.

En effet, tout semblait définitivement plié pour le jeune homme, mais le moins que l’on puisse dire c’est qu’un énorme coup de théâtre est venu tout chambouler.

L’amour est dans le pré : découvrez les dernières images de Denis qui ont surpris toute la production !

Ce sont des images que personne ne s’attendait à voir pour la dernière de la saison de L’amour est dans le pré.

Comme dans la version française du programme présenté par Karine Le Marchand sur M6, les agriculteurs et leurs compagnons se retrouvent dans un lieu unique pour partager leur retour sur l’émission, et c’est également l’occasion pour tous les téléspectateurs de découvrir si les couples sont toujours ensemble après plusieurs semaines ou mois de vie commune.

Mais concernant Denis, on a pu voir qu’il était séparé de Céline, et il a décidé de partager sa vie avec Salia. En effet, après avoir fait sa connaissance plus tôt, cette dernière lui a fait une belle déclaration dans une lettre sublime.

Toutefois, Denis avait préféré ne pas la choisir pour des raisons obscures. Alors qu’il n’arrivait pas à s’enlever cette dernière de la tête même en étant en couple avec Céline, il a finalement décidé de la rejoindre contre toute attente.

Mais la situation a été plus compliquée que prévue pour Salia ! En effet, en voyant les images de Denis avec Céline, cette dernière n’a pas pu supporter de voir l’agriculteur en compagnie d’une autre femme, et elle a complètement fondu en larmes. Autant dire que le jeune homme s’est trouvé complètement dépourvu face à cette situation inédite et on ne peut qu’espérer pour lui que l’avenir lui réserver de belles surprises, que ce soit avec Céline, Salia, ou même une autre femme qui pourrait bien être l’élue de son coeur !