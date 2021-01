Les influenceurs recommanderaient cette astuce, mais elle serait inquiétante selon les dentistes !

Les influenceurs n’ont pas forcément de bonnes idées, si certains sont soucieux du bien-être des internautes, d’autres pensent seulement à la rentabilité des produits.

Il est alors judicieux de bien se renseigner, car Grazia met en garde concernant une pratique très appréciée par ces adeptes des réseaux sociaux. Pourtant, les dentistes seraient inquiets à cause de cette situation et cela concerne les dents. Certes, le sourire blanc est largement recherché, mais soyez vigilant avec les techniques employées.

Un sourire parfait avec des couronnes ?

Sur les réseaux sociaux, vous avez pu constater que les influenceurs sont nombreux à afficher leur sourire très blanc, et même brillant. Bien sûr, les internautes veulent adopter le même rendu et la meilleure solution consisterait à utiliser des couronnes. Ces dernières sont appliquées directement sur les dents et cela comporte un risque comme le précise l’article qui met en avant l’inquiétude des dentistes. Cette mode est donc à pointer du doigt et n’hésitez pas à vous rapprocher de votre dentiste pour en apprendre un peu plus sur le sujet.

Contrairement aux facettes pour les dents, ces couronnes seraient très problématiques .

. Les internautes ont tendance à être attirés puisque les coûts sont beaucoup plus faibles.

Le sourire devient alors beaucoup plus blanc pour un budget relativement faible par rapport à une solution esthétique classique.

Toutefois, pour obtenir un sourire aussi « magique », il faut tailler les dents, cela facilite ainsi la pose des couronnes.

Vous l’avez compris, si vous enlevez vos couronnes, vous avez un sourire taillé puisque les dents ne sont plus traditionnelles.

Par conséquent, lorsque vous commencez à utiliser des couronnes, vous tombez finalement dans un cercle vicieux puisque vous serez toujours contraint de les utiliser. Dans le cas contraire, vous devrez supporter ces dents taillées et dans certains contextes, les spécialistes peuvent enlever près de 60 %. Les influenceurs sont alors nombreux à recommander cette technique qui est abordable puisque vous devez prévoir une centaine d’euros selon le site pour une couronne. Si en apparence, cette technique peut être séduisante, elle l’est beaucoup moins en pratique. Certes, elle est moins onéreuse et plus rapide, mais vos dents sont finalement abîmées à vie.

La marche arrière est impossible !

Les dentistes estiment qu’il faut bien comprendre les inconvénients de cette méthode, car, si vos dents sont taillées et que vous avez à chaque fois des moignons, vous ne pourrez plus les retrouver. Par conséquent, si vous enlevez les couronnes ou si vous ne pouvez plus les poser, vous vous retrouvez avec un sourire désastreux avec des dents totalement taillées. Les professionnels tirent donc la sonnette d’alarme puisque la marche arrière est impossible, cette technique est donc irréversible et elle ne doit pas être prise avec autant de légèreté.

De plus, vous pouvez aussi être confronté à d’autres problématiques plus ou moins dangereuses pour votre santé. Lorsque les dents sont taillées, il est possible d’endommager le nerf, vous serez alors confronté à des douleurs récurrentes qui seront aussi difficiles à soigner sans envisager des solutions drastiques. En parallèle, les dentistes précisent que les infections sont possibles alors que les dents étaient au départ saines. De plus, vous pouvez risquer une extraction de ces dernières lorsqu’elles sont beaucoup trop endommagées.

Il existe certes des solutions beaucoup plus coûteuses pour avoir un sourire très blanc, mais ne négligez pas la visite chez le dentiste. Il sera le seul à vous conseiller convenablement et évitez les bons plans dévoilés par les influenceurs, certains peuvent vanter une pratique sans se soucier des inconvénients.