“Les Mamans” : la série documentaire fait une énorme chute dans les audiences ! Bientôt la déprogrammation ?

Pour rappel, il y a actuellement trois saisons de « Les Mamans ». Néanmoins, l’actuelle pandémie de Covid-19 a dû entraîner un décalage dans le tournage de la saison 4.

La récente baisse d’audience de la série documentaire à succès « Les Mamans »

Depuis près de deux ans, cette série documentaire a été très appréciée par de nombreux téléspectateurs, notamment la gent féminine. La rediffusion de la saison 3 s’est récemment terminée. Cependant, à cause du succès global de sa série, 6Ter a décidé de rediffuser en boucle celle-ci, en débutant alors par la saison 1. « Les Mamans » a été ainsi diffusée de 9h10 à 13h10 sur 6Ter avec six épisodes en général.

Malheureusement pour la série, il a été constaté ce lundi 10 août une baisse significative de son audience. En effet, elle n’a été suivie que par seulement 75 300 personnes. Ce nombre représente 1,4% de part de marché pour la catégorie des quatre ans et plus. Par ailleurs, sur la catégorie commerciale, la chaîne 6Ter a été suivie par 2,8% sur celle-ci.

Ces scores sont significativement en recul si on les compare aux performances estivales. Il faut noter que même rediffusée, la série a toujours connu un très grand succès. Il y a toujours eu près de 100 000 téléspectateurs en moyenne. De plus, en été dernier, la série avait une part de marché de 2,6% pour la catégorie des quatre ans et plus. Elle a également réussi à attirer près de 127 000 spectateurs. Il y avait même un moment où la série avait atteint une part de 3,6% avec près de 176 000 téléspectateurs.

« Les Mamans » est une série documentaire dans laquelle on pouvait suivre le quotidien de six jeunes mamans en France. Chaque mère est différente des autres au niveau de sa situation. On pouvait y voir ces jeunes mères partager leurs expériences de mère, leur vie de femme, leurs moments de joie et leurs difficultés.

Une nouvelle programmation au détriment de « Les Mamans »

Il faut dire que la nouvelle programmation de la chaîne a eu un impact sur la série documentaire à succès. En effet, 6Ter a apporté quelques modifications dans son programme. Elle vient de décider de diffuser une nouvelle télénovela « Pour l’Amour de Louisa ». Ce lundi, deux épisodes de celle-ci ont été ainsi diffusés de 7h10 à 9h10. D’ailleurs, ils ont précédé les six épisodes de « Les Mamans ». Dans ce cas, certains épisodes de cette dernière ont dû être enlevés.

À remarquer que 6play avait déjà pour habitude de diffuser un certain nombre de télénovelas pour ses téléspectateurs, et ce depuis plusieurs années. D’ailleurs, les résultats ont été plus que corrects. Il reste maintenant à voir si la nouvelle télénovela aura le même succès que la série documentaire qu’elle a d’une certaine façon bousculé.

Les mamans (6ter) impactées, Pour l’amour de Louisa et Margarida Vila-Nova bousculent Sabrina, Hélène, Lucie… | Toutelatele https://t.co/S0KMJ7p79E — alexandre moussard (@alexmous) August 11, 2020

Il est à noter que « Pour l’Amour de Louisa » est une série portugaise. On y rencontre Louisa Marreiros, jouée par Margarida Vila-Nova, Albano Jéronimo dans le rôle de Miguel Guerreiro ou encore Joana Solnado qui joue Helena Seguiera. La série comporte un total de 143 épisodes. Dans cette télénovela, Louisa voyage avec sa famille en Afrique du Sud à l’occasion de l’anniversaire de sa tante. Son compagnon Miguel va les accompagner pour lui faire une surprise. De plus, il va également demander en mariage Louisa. Malheureusement, un crime va être commis et c’est Miguel qui va en être le principal suspect.