Les manches bouffantes reviennent en force, découvrez comment booster vos tenues !

Bien sûr, avec les températures assez fraîches, vous ne pouvez pas miser sur des tenues courtes. Les pulls ont une place de choix dans votre dressing, mais ne misez pas sur des références traditionnelles. Si vous cherchez à booster considérablement vos tenues hivernales, nous vous conseillons d’adopter des manches bouffantes. Ces dernières ont été largement prisées lors des défilés de la Haute Couture et elles sont très présentes dans les commerces.

Comment porter des manches bouffantes ?

Il s’agit d’une pièce forte puisqu’elle apporte un cachet supplémentaire à votre tenue, il ne faut donc pas avoir la main lourde sur les motifs et les couleurs. De plus, vous aurez quelques contraintes à prendre en compte puisque les manches de ce genre ne peuvent pas être associées avec d’autres pièces comme un gilet, l’effet sera clairement désagréable et inconfortable.

Les manches bouffantes s’invitent sur les podiums que ce soit pour des chemises, des pulls ou des cols roulés .

. Vous avez des vêtements avec des manches courtes ou longues qui sont également bouffantes pour apporter un peu de structure à votre tenue.

Vous optez pour une touche d’originalité, mais misez seulement sur cette pièce de votre dressing.

Lorsque vous avez un tel pull, vous pouvez l’associer à une jupe ou un pantalon de tailleur, voire un jean.

Si le haut est coloré avec des manches bouffantes, le bas devra être sombre et neutre au même titre que les chaussures.

Dans tous les cas, le pull convient à toutes les envies, car certaines femmes peuvent l’associer à une jupe qui arrive au niveau des genoux ou encore un short hivernal qu’il faudra porter avec des collants épais ou un pantalon, voire un bas de jogging élégant. Certaines femmes peuvent penser que ces manches ne sont pas en adéquation avec leur morphologie, mais il s’agit vraiment d’une pièce polyvalente qui s’adapte à toutes les envies.

Même si vous avez des épaules assez développées, il suffit de prendre des manches bouffantes moins volumineuses pour que l’aspect reste harmonieux. Si vous souhaitez miser sur le côté bouffant à 100 %, vous pourrez choisir cette solution pour le pull, mais également le bas tout en faisant preuve de raison pour ne pas ressembler à un ballon.

Où trouver un pull avec de telles manches ?

Lorsque ce ne sont pas des tendances, la recherche peut être complexe, mais les manches bouffantes sont en réalité partout. Vous pourrez donc dénicher de très jolis pulls dans vos enseignes favorites et si vous êtes à la recherche de looks, nous vous conseillons de naviguer sur Instagram, Pinterest et même de découvrir les avantages de Lookastic. Cette plateforme est facile à utiliser et révolutionnaire puisqu’elle consiste à mentionner les vêtements que vous souhaitez porter ou ceux présents dans votre dressing. En quelques secondes, elle vous propose des looks très sympathiques par rapport à vos envies, votre style et la saison.

Si vous optez pour un pull avec des manches bouffantes, vous aurez des propositions pour le bas et vous ne serez pas déçu par ce concept. En termes de prix, cela dépend des enseignes, car certains pulls de qualité sont affichés à près de 100 euros, d’autres du côté de Zara ne devraient pas dépasser les 40 euros et vous aurez un gilet avec des manches bouffantes accompagné de quelques imprimés qui sont aussi très à la mode. Mango propose aussi un pull de ce genre, mais il a une particularité puisque les manches sont à la fois bouffantes et courtes. N’hésitez pas à faire plusieurs associations pour trouver celle qui vous ressemble.