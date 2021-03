Les Marseillais à Dubaï : un tournage apparemment difficile selon les confidences de Paga

Comme vous le savez, les Marseillais ont débarqué à Dubaï pour les besoins de ce tournage que vous pouvez découvrir sur W9. Ce sera alors l’occasion de retrouver vos personnages préférés de la télé-réalité comme Paga. Ce dernier a eu la possibilité de se confier dans les colonnes de Télé Loisirs et il a notamment évoqué la difficulté de ce tournage. Plusieurs personnes ont pu rejoindre le casting comme Thibault Garcia et Jessica Thivenin. Cette dernière a pu d’ailleurs découvrir sa seconde grossesse sur le plateau.

Paga pleurait et multipliait les cauchemars

Pourquoi le tournage des Marseillais à Dubaï a-t-il était aussi perturbant ? Alors qu’il a commencé l’aventure avec Luna, il a pu se rapprocher d’une autre jeune femme et, comme il le précise, ce n’était pas forcément une solution très intéressante. Les difficultés rencontrées sur le tournage oscillent donc autour de sa vie privée. Il faut savoir que Paga est connu pour ses infidélités, les fans ont donc eu l’occasion d’apprendre à le connaître depuis quelques années.

Quel couple des Marseillais est le plus dur à supporter : Kevin et Carla par le passé ou Greg et Maëva aujourd’hui ? Julien et Paga répondent #LMAD @W9 https://t.co/bSDNC3mQw6 — TéléStar (@Telestarmag) March 2, 2021

Au cours de cette interview, il a tout de même fait part de ses doutes, car il ne savait pas si Luna était forcément la femme de sa vie .

. Il a de ce fait vécu un véritable enfer, il avait tendance à se mettre à pleurer alors qu’il ne connaissait pas les raisons.

Paga révèle également qu’il faisait des cauchemars pendant la nuit, mais il a pu se rapprocher de Lena.

Il révèle pendant cet entretien que la jeune femme a clairement du charme et qu’il s’agit d’une jolie fille, mais le fait de se rapprocher d’elle « n’était pas la bonne solution, on ne va pas se voiler la face ». La situation a donc été encore plus problématique puisque PAga semblait être sous le charme de cette fameuse Lena, pendant le tournage, les difficultés ont alors pu s’enchaîner puisque son coeur balançait d’un côté puis de l’autre.

Comme c’est le cas pour de nombreux hommes, l’indécision est souvent problématique que ce soit sur le court ou le long terme. Lorsque vous avez deux personnes qui peuvent vous plaire, il est toujours difficile de choisir celle qui est le plus adaptée à votre personne. Cela peut réellement provoquer des difficultés d’ordre émotionnel.

Paga n’était pas très en forme sur le tournage des Marseillais à Dubaï

Ce tournage ne semblait pas être le meilleur pour le candidat qui est désormais en pause avec la jeune femme Luna. Toutefois, vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux ses péripéties, car il a été opéré d’une péritonite. De ce fait, lorsque le tournage des Marseillais à Dubaï a commencé, il n’était pas forcément au top de sa forme. Il a aussi pu noter quelques désaccords au cours de cette aventure et, comme nous pouvons le découvrir dans les colonnes de Star Mag, cela pourrait avoir des conséquences sur le long terme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🎶 P A G A 🎶 (@paga_lmsa)



Les Marseillais sont connus pour être une grande famille, mais, à cause de ces différences, elle pourrait finalement éclater pour de bon. Il faut aussi noter qu’elle est frappée de plein fouet par cette affaire de sorcellerie qui envahit la presse people depuis quelques jours. Carla Moreau a reconnu qu’elle était présente sur les notes audio, mais l’enquête devra notamment prouver si elle a pu agir volontairement ou si elle a été victime de chantage de la part de cette voyante.

Pour les Marseillais, les dernières semaines ne sont donc pas de tout repos et, comme Magali

Berdah a pu le préciser sur le plateau de TPMP, certains candidats ont été profondément traumatisés par cette affaire.