Les Marseillais : qui est Marvin Anthony, le dernier arrivé dans l’émission ?

Ils sont 27 candidats pour un seul gagnant. La compétition s’annonce rude pour le nouveau Marvin Anthony qui retrouve plusieurs autres anciens candidats plus expérimentés. D’autres anciens participants comme Mélanie Da Cruz, Nehuda ou Ricardo ont fait leur come-back.

Marvin Anthony, un nouveau candidat des Marseillais

L’émission des Marseillais vs le reste du monde était très attendu lundi 31 août dernier. Diffusée sur W9, le lancement de la saison 5 a eu lieu à 18h50. Comme c’est le cas chaque année, les candidats de l’émission devront s’affronter dans une compétition dont l’objectif est de gagner. Cette nouvelle édition est marquée par de nombreuses surprises parmi lesquelles l’arrivée de nouveaux candidats comme Marvin Anthony. Il faut dire que ce jeune homme ne fait pas son entrée pour la première fois dans l’univers de la téléréalité. Il aurait participé à Love Island, une émission de téléréalité britannique qui a été reprise en français. Âgé de 24 ans, il rejoint la grande famille des Marseillais.

Comme c’est le cas pour la plupart des candidats de la téléréalité en France, Marvin Anthony a un profil plutôt flatteur. En plus d’être un mannequin, le jeune candidat qui est passionné par le sport et plus précisément du basket, est un sportif semi-professionnel. Il s’est révélé cette année grâce à sa participation à Love Island qui est présentée par Nabilla. Malheureusement pour celui qui se présente comme un fonceur avec les filles, la téléréalité subira un raccourcissement à cause de la crise sanitaire du covid-19. Toutefois, le jeune mannequin de 24 ans a pu rejoindre le casting de la cinquième saison des Marseillais vs le reste du monde. Il faut préciser qu’il a retrouvé la championne de la saison 1 de Love Island, la dénommé Angèle.

Le cout d’envoi de l’émission a été lancé lundi 31 août

Marvin Anthony se montre comme étant celui aime les défis et cela permettra sans doute à cette session de vivre une nouvelle ambiance. C’est également une occasion pour ce dernier de trouver l’amour d’autant plus qu’il est encore célibataire. Puisqu’il se présente comme celui qui déteste qu’on résiste à son charme, on espère bien qu’il sera un atout pour la famille des Marseillais. Il est également propriétaire d’une chaine YouTube « Melo Society » destiné aux conseils sur le développement personnel. Depuis son arrivé dans le tournage, le beau gosse qui a un corps de rêve serait attiré par Maeva. Dans la suite de l’émission, les deux candidats se mettraient en couple mais Marvin Anthony sera éliminé de la compétition. Après le départ du jeune basketteur, Maeva va se rapprocher de Kevin Zampa.

Plusieurs téléspectateurs ont été surpris de découvrir un nouveau candidat, plutôt beau gosse lors du coup d’envoi de cette nouvelle saison. Mais il n’est pas le seul nouveau, on a également assisté à l’arrivée d’Angèle, l’ancienne gagnante de Love Island. Les deux nouveaux candidats des Marseillais vs le reste du monde 5 auraient participé à cette émission qui était diffusée en mars 2020 sur Amazon Prime. Marvin qui a fait son entrée dans la téléréalité en cette année 2020, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après sa participation à l’émission de Nabilla, qui est la version française de Love Island et qui aurait mis moins de temps que prévue à cause du coronavirus, le jeune homme a décidé de rejoindre la famille des Marseillais. Le démarrage de l’émission culte de W9 a donc été marqué par la diffusion de 2 épisodes.