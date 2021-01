Les meilleures baskets à acheter pendant les soldes d’hiver 2021 , vous ne pourrez plus vous en passer !

Comme vous avez pu le constater au fil des années, les baskets ont largement pris le dessus par rapport à d’autres chaussures. Elles ont réellement la cote auprès des hommes, des femmes, et même des enfants. Si autrefois, elles étaient réservées exclusivement à une pratique sportive, ce n’est désormais plus le cas, car elles ont une place de choix dans les dressings féminins. Cela permet de rendre une tenue beaucoup plus moderne et sympathique en misant sur un rendu élégant ou streetwear.

Quelles sont les baskets à trouver ?

Le marché est très vaste et vous ne pourrez pas faire l’impasse sur ces baskets qui vous apporteront un peu de baume au coeur. Elles sont aussi faciles à associer selon vos envies. Avec une jupe, un pantalon fluide, un jean Mom ou encore une salopette et même un pantalon de tailleur, vous aurez diverses associations qui ne devraient pas vous décevoir. Bien sûr, prenez le temps de bien regarder les soldes d’hiver 2021 puisque les prix ne seront pas les mêmes.

Chez Nike, n’hésitez pas à acheter les Air Force 1 puisqu’elles sont clairement appréciées et vous pourrez les associer à toutes les tenues notamment les plus sportives .

. Pour apporter un peu de fraîcheur à votre silhouette, les Air Max Stefan Janoski 2 seront idéales.

Vous savez également que les sneakers connaissent un succès sans précédent notamment avec les revisites des Air Jordan.

Du côté de Nike, vous avez donc de nombreuses baskets modernes et très élégantes qui vous tendent les bras.

N’hésitez pas à acheter des Air Max Verona ou encore les Stefan Janoski RM Premium qui sont basses et parfaites pour le printemps.

Toujours chez Nike, les soldes d’hiver de 2021 devraient être révolutionnaires avec les Air Force 1 SP qui sont facturées moins de 100 euros. Bien sûr, les autres enseignes proposent aussi des baskets qui répondent parfaitement aux tendances, mais cette marque est réputée dans le monde entier pour son catalogue très étoffé. Vous pouvez facilement dénicher des baskets pour toute la famille même si vous avez des styles tout à fait différents. Les associations sont nombreuses et nous vous proposons dans ce cas de figure quelques solutions intéressantes pour porter vos nouvelles chaussures.

Comment porter des baskets modernes ?

Plusieurs looks sont possibles avec les baskets et vous n’êtes pas contraint d’avoir un style streetwear ou sportif. Bien sûr, les chaussures de ce genre seront idéales avec un bas de jogging qui peut être sportif ou très habillé. Il y a des versions élégantes notamment lorsqu’elles sont avec des carreaux ou blanches qui sont idéales pour des tenues raffinées. Avec les jeans, optez pour un modèle Mom ou Bootcut, il suffit de retrousser le bas de votre pantalon sur quelques centimètres et de porter de belles chaussettes que vous dévoilez. Cette tenue streetwear connaît un franc succès sans le monde entier chez les hommes et les femmes.

Les baskets sont aussi intéressantes avec des pantalons classiques comme des tailleurs. Choisissez par contre des matières et des teintes qui s’harmonisent à la perfection et délaissez pour ce look, les modèles un peu trop sportifs comme les Air Max Vapor Wing MS par exemple. Dans tous les cas, pour exprimer votre humeur et votre personnalité, vous devez bien sûr réaliser quelques tests et diverses associations, cela vous permettra d’avoir vos tenues qui vous ressemblent, mais sur Internet, vous aurez clairement une source d’inspiration très importante. Dans tous les cas, adoptez les baskets et le style que vous aimez.

Avec les soldes de 2021, il y a de grandes chances pour que les pourcentages soient considérables, faites donc plaisir à votre humeur !