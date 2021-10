Les meilleures recettes pour bien cuisiner un gigot d’agneau !

Parfumé, tendre et délicieux, le gigot d’agneau est une viande privilégiée des gourmets. Particulièrement dégusté à l’occasion de la pâque, ce repas se popularise et est adopté pendant les grands rendez-vous familiaux et les grands évènements. Voici les recettes de cuisson de ce repas.

Gigot d’agneau préparé à l’ail et au romarin, enduit au miel et à la moutarde

Pour préparer cette recette, certains ingrédients sont nécessaires. Vous avez besoin de :

1kg de gigot d’agneau d’environ,

2 branches de romarin,

2 cuillères à soupe de moutarde de dijon,

2 cuillères à soupe d’huile d’olive,

3 gousses d’ail

Au préalable, écraser les gousses d’ail, et les mélanger avec l’huile d’olive et le romarin finement haché. Ensuite, passez entièrement le mélange sur le gigot. Vous devez saler et le poivrer puis le déposer sur une grille. Cette dernière doit être disposée dans un plat contenant 25 cl d’eau. Chauffez tout le dispositif pendant une quinzaine de minutes avant d’enduire le gigot avec du miel. Emballez-le dans un papier et remettez-le sur le feu pour une dizaine de minutes encore.

Gigot de 7 heures

Pour cuire un gigot de 7 heures, vous aurez besoin principalement de gigot d’agneau 2,5 kg, de carotte, de tomates, du bouillon de volaille 30 cl, d’huile d’olive10 cl, du cognac et bien d’autres. D’entrée, passez du poivre et du sel sur le gigot et mette-le dans l’eau chaude.

Mais, avant de déposer le gigot dans l’huile, tapissez le fond du récipient avec de carottes, d’oignons et de tomates. Versez ensuite le reste des ingrédients après avoir posé le gigot dans l’huile. La cuisson doit durer 7 heures au four à une température de 120 °C à 140 ° C. Veillez à la contrôler régulièrement afin qu’elle ne manque pas d’eau.

Épaule d’agneau à sarriette fraîche

La préparation de cette recette nécessite certains ingrédients:

1 kg de mogettes,

1,5 kg d’épaule d’agneau,

8 filets d’anchois marinés,

1 botte de sarriette,

150 g d’oignons coupés en tranches,

150 g de carottes coupées en cubes,

2 cuillères à soupe de concentré de tomate et autres.

D’entrée, préchauffez le four à une température de 200 °C. Versez ensuite de l’huile et déposez l’épaule d’agneau dans la cocotte pour le colorer. Enlevez-le de l’huile et conservez-le dans une meilleure condition. Versez à présent dans l’huile tous les autres ingrédients. Saupoudrez l’épaule de farine et remettez-la à nouveau dans la cocotte. Complétez 1 L d’eau et fermez le contenu pour une cuisson de 4 heures.

Brochettes d’agneau grillé et tomates confites

Cette cuisson se déroule en plusieurs étapes. Pour commencer, vous devez préparer une marinade composée du jus de citron, d’ail hachés, de 10 cl d’huile, du sel, d’oignon, d’herbes de Provence et du poivre. Versez cette marinade sur la viande déjà coupée en cubes afin de la dégraisser. Faites chauffer tout le mélange en y ajoutant les tomates et le laurier. Laissez-le sur le feu pendant une quinzaine de minutes et remuez-le régulièrement et délicatement.