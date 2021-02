Les meilleures recettes pour des masques « maison », vous aurez enfin de beaux cheveux !

Dans le commerce, vous aurez l’occasion de trouver des masques prêts à l’emploi, mais ils sont souvent rythmés par des produits chimiques. La meilleure solution consiste à miser sur des ingrédients naturels, cela vous permet de prendre soin de votre chevelure qui ne perdra pas sa superbe au fil des semaines. Nous avons déniché quelques recettes sympathiques qui devraient clairement vous plaire, elles peuvent être utilisées par des hommes ou des femmes.

Préparez vous-même vos masques pour embellir vos cheveux

Les cheveux sont clairement agressés tous les jours par la pollution, le vent, le froid ou encore l’humidité qui peut entacher votre brushing en quelques secondes. De ce fait, pour apporter de la force, de la brillance et optimiser la robustesse des fibres capillaires, il est conseillé de réaliser des masques une fois par semaine en adoptant les meilleures recettes.

Pour les cheveux secs, mélangez une cuillère à soupe d’huile d’olive avec un jaune d’oeuf, laissez cette mixture pendant 30 minutes .

. Pour apporter de la brillance, optez pour un jus de citron avec une cuillère à soupe d’eau tiède et deux cuillères à soupe de miel. Le temps de pose est le même.

Pour apaiser votre cuir chevelu, mélangez deux cuillères à soupe d’Aloe Vera, la même quantité de lait de coco et laissez une demi-heure.

Vous pouvez aussi écraser une banane entière que vous mélangez à une cuillère à soupe d’huile d’olive ou de ricin pour favoriser la pousse des cheveux

Comme vous avez pu le constater, ces préparations sont vraiment très simples à réaliser même pour les novices. Si vous n’avez pas d’huile d’olive ou de ricin, vous pouvez remplacer cet ingrédient par une autre huile végétale comme l’avocat, l’argan ou encore le jojoba. Vous trouverez sans doute ces produits grâce à Internet en vous tournant vers des boutiques spécialisées. Le masque doit bien être posé sur les cheveux pendant 30 minutes avant de réaliser un shampoing par exemple. Cela vous permet de rincer votre chevelure et d’enlever tous les résidus comme ceux de la banane.

Ne faites pas un après-shampoing, car vous aurez des cheveux beaucoup trop gras, ces recettes peuvent donc le remplacer très facilement.

Quel est le meilleur masque pour les cheveux secs ?

De nombreuses femmes partagent le même problème puisque les cheveux sont secs et abîmés. Il suffit de passer une main dans la chevelure pour constater qu’elle est aussi rêche qu’une botte de paille. Vous n’avez donc pas réalisé de soins depuis très longtemps et il est préférable de remédier à cette situation. C’est pour cette raison que je vous conseille de choisir l’avocat puisqu’il apporte une bonne hydratation et il est aussi nourrissant. Vous devez donc écraser la moitié d’un avocat que vous mélangez à deux cuillères à soupe d’huile d’avocat pour apporter de la brillance à vos cheveux.

Pour les chevelures longues, il est préférable d’appliquer ce masque mèche après mèche pour être certain qu’elles seront toutes imbibées avec brio. Couvrez ensuite vos cheveux avec une serviette légèrement chaude pour optimiser le traitement. Vous devez laisser reposer votre masque pendant près d’une heure, cela permet à la fibre capillaire d’absorber tous les nutriments présents dans l’avocat. Vous rincez ensuite vos cheveux avec de l’eau tiède et vous réalisez un shampoing afin de supprimer tous les résidus.

Si vous ne connaissiez pas les avantages de l’avocat pour ces rituels beauté, sachez qu’il est aussi très efficace comme masque pour la peau. N’hésitez pas à réaliser vos propres recettes, vous êtes ainsi certain de la qualité de la composition des masques.