Les meilleurs aliments pour booster votre moral, vous serez surpris !

Nous avons tendance à négliger considérablement l’alimentation alors qu’elle a clairement un impact sur votre humeur, mais également votre moral. Certes, vous aurez tendance à piocher dans le sucre pour vous réconforter, mais n’oubliez pas qu’il est préférable d’avoir une alimentation de qualité, variée et riche en bons produits. Nous vous proposons de découvrir ces ingrédients qui pourraient rebooster votre moral en hiver.

Le Top 5 des aliments intéressants pour votre moral

Dans l’alimentation, vous pouvez trouver tout ce dont votre corps a besoin pour bien fonctionner. Il n’est pas nécessaire de prendre des compléments si vous misez sur une alimentation variée et adaptée à votre morphologie. Nous vous proposons quelques aliments à intégrer à votre quotidien puisqu’ils pourront optimiser votre moral. Si ce dernier est en berne, sachez que vous pourrez trouver un peu de réconfort dans votre assiette, ce qui n’est clairement pas négligeable.

Les agrumes sont indispensables au quotidien et vous pouvez les choisir pour le petit-déjeuner alors qu’ils ont une bonne teneur en vitamine C. Les amandes sont riches en antioxydants et elles sont parfaites pour garder la forme au quotidien grâce aux fibres et à la vitamine E. Avec la banane, vous faites clairement le plein de vitamines B6, de magnésium, mais également de potassium alors que l’apport calorique n’est pas excessif. Le cacao est aussi bon pour votre moral et il est considéré comme un antistress efficace grâce au magnésium. Le fromage est aussi intéressant grâce au tryptophane que nous méconnaissons alors qu’il est nécessaire pour booster votre moral.

Vous pouvez clairement intégrer ces aliments dans vos repas, il suffit de préparer une délicieuse salade d’hiver avec un peu de fromage, et même des amandes qui peuvent être remplacées par des noix. Pour le petit-déjeuner, le jus d’orange aura une place de choix au même titre que le smoothie avec la banane, et même le cacao pour apporter un peu de gourmandise. Pour le fromage, il est possible de le déguster sur une tartine ou en préparant de délicieuses mousses onctueuses qui seront parfaites pour l’apéro.

Finalement, les possibilités sont nombreuses puisque ce sont des aliments faciles à utiliser au quotidien et ils s’adaptent clairement à tous les profils.

Ne négligez pas les oeufs, les lentilles et les pois chiches

Si vous cherchez d’autres ingrédients indispensables pour votre quotidien, sachez qu’il est possible de piocher dans les lentilles qui offrent de nombreux atouts. En effet, c’est une très bonne source de vitamines C et de vitamines B9, vous pourrez même lutter contre une petite carence en fer grâce à ces ingrédients qui sont idéaux pour des salades froides ou des accompagnements chauds. Vous pourrez les servir avec des oeufs préparés avec différentes recettes. Ils apportent de la vitamine D et ils facilitent aussi le transit au quotidien. De plus, les oeufs au plat par exemple ou brouillés peuvent clairement remplacer la consommation de viande.

Pour booster votre moral, vous pourrez aussi compter sur les pois chiches qui permettent de stabiliser le taux de sucre dans votre sang. Toutefois, ils apportent plusieurs avantages en étant une bonne source de magnésium et de fibres. Vous avez plusieurs ingrédients que vous pouvez intégrer à vos repas, mais sachez que le moral pourra aussi être boosté avec des poissons gras, du riz complet et bien sûr de la viande blanche. Pour cette dernière, privilégiez le poulet et la dinde dont les apports caloriques restent assez faibles.

Enfilez votre tablier et préparez de délicieux plats en utilisant l’un des ingrédients cités dans cet article.