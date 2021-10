Les meilleurs moyens de faire pousser vos cheveux avec du gingembre !

Qui n’a jamais rêvé de trouver un produit ou une solution miracle pour avoir de beaux et longs cheveux ? Il en existe tellement mais elles ne sont pas toutes adaptées à tout le monde. En effet, tout le monde n’a pas le même type de cheveux ce qui fait que le même produit qui marche pour quelqu’un pourrait ne pas marcher pour vous. Cependant, avez-vous essayé le gingembre ? Voici quelques astuces du gingembre pour faire pousser vos cheveux.

Quelques masques pour cheveux pour la pousse des cheveux avec le gingembre

Il existe plusieurs masques à base de gingembre pour vous permettre de faire pousser vos cheveux :

Masque cheveux au citron et gingembre

Pour préparer ce masque, vous avez besoin de :

Une demi cuillère à café de jus de citron

Trois cuillères à soupe d’huile de sésame

Deux cuillères à soupe de gingembre râpé

Mélangez dans un bol tous vos ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Appliquez le mélange sur le cuir chevelu et laissez-le agir pendant 30 minutes. Lavez-vous ensuite les cheveux avec votre shampoing.

Masque cheveux au jus d’oignon et gingembre

Le jus d’oignon traite naturellement la perte des cheveux. Combiné au gingembre, vous avez un excellent masque. Pour le préparer vous avez besoin de:

Un oignon ciselé

Deux cuillères à soupe de gingembre râpé

Pour le masque, il vous suffit de mixer tous les ingrédients et obtenir une texture bien homogène. Appliquez votre mixture sur toute votre chevelure uniformément et laissez reposer pendant 20 minutes. Puis lavez-vous les cheveux.

Masque cheveux au gingembre et à l’huile végétale

Pour préparer ce masque, vous avez besoin de :

Une cuillère à soupe d’huile végétale de votre choix (huile d’argan, huile d’amande douce, huile de coco etc.)

Une cuillère à soupe de pâte de gingembre frais

Pour le masque, mélangez l’huile de votre choix à la pâte de gingembre frais. Ensuite, appliquez le mélange sur vos longueurs et massez-vous bien pour faire pénétrer les principes actifs du masque dans les cheveux. Laissez le soin agir pendant 1 heure puis lavez-vous les cheveux.

Masque cheveux à l’ail et au gingembre

Pour ce masque, vous avez besoin de :

Deux cuillères à café de miel

Deux cuillères à soupe de lait de coco

Trois gousses d’ail

Une cuillère à café de gingembre râpé

Deux cuillères à soupe d’huile de noix de coco

Mixez et obtenez une texture homogène de tous ces ingrédients et appliquez le masque mèche par mèche. Couvrez vos cheveux et laissez le masque poser pendant 30 minutes avant de les laver normalement.

Masque cheveux au concombre et gingembre

Le masque pour cheveux au concombre et gingembre se fait avec les éléments suivants :

Une demi tasse de concombre

Une cuillère à soupe d’huile de basilic

Une cuillère à soupe de gingembre râpé

Une cuillère à soupe d’huile de coco

Pour préparer ce masque, vous n’avez plus qu’à mixer tous ces ingrédients et obtenir une texture homogène. Appliquez le mélange sur vos cheveux tout en insistant sur les longueurs. Laissez le soin agir sur vos cheveux pendant 30 minutes puis lavez vos cheveux.