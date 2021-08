Les moyens inattendus, mais efficaces qui vous permettent de vous simplifier la vie !

Tous les humains aspirent à une meilleure qualité de vie et mettent tout en œuvre pour que d’une façon ou d’une autre, le résultat soit atteint. Si vous aussi, vous voulez vous simplifier la vie, il n’y a pas besoin d’essayer des recettes miraculeuses sorties directement de légendes ou de livres de fantastiques. Il existe des solutions simples, mais assez efficaces pour que le quotidien vous soit plus simple et plus agréable.

Astuce N° 1 : Préservez la fraicheur de vos gâteaux avec du pain

C’est une astuce très simple et qui est du moins utile. Si vous devez préparer du gâteau pour le lendemain, mais que vous craignez qu’il ne soit plus assez frais, il suffit d’utiliser du pain.

Prenez donc une tranche de pain que vous déposerez sur le gâteau. Le lendemain, vous récupérerez le pain devenu dur, mais le gâteau lui sera aussi frais que la veille.

Astuce N° 2 : Le percarbonate de soude pour détacher et désodoriser

Le percarbonate de soude est un produit miracle que vous devez avoir à portée de main. C’est un puissant détachant, désodorisant, blanchissant, etc. Il vous sera utile pour détacher du linge blanc, les meubles de jardin, les clôtures, les moquettes et autres.

Il suffit de mélanger la poudre à de l’eau tiède et de l’appliquer sur les taches ou d’y tremper le linge à désodoriser. En plus, le produit est écologique et n’a donc aucun effet néfaste sur l’environnement.

Astuce N° 3 : Repasser avec un fer à lisser pour cheveux

Le fer à lisser pour cheveux peut également servir à repasser rapidement les vêtements, surtout les chemises. Si vous avez un modèle de fer à lisser pour lequel la température de chauffe est réglable, mettez-le au plus bas niveau puis utilisez-le pour rapidement redresser vos chemises.

L’avantage est qu’il permet de passer facilement entre les boutons et qu’il peut bien être utilisé sans table à repasser. Tenez juste la chemise en main et faites votre repassage !

Astuce N° 4 : Du riz pour sécher un portable tombé dans l’eau

Le riz a cette capacité à absorber de l’eau que beaucoup ignorent. Si votre portable ou encore une tablette ou une console de jeu pour enfant tombait dans l’eau, pas de panique. Vous pouvez utiliser cette propriété du riz pour arranger la situation.

Sortez l’appareil de l’eau et ouvrez-le pour retirer la carte SIM et la batterie. Plongez ensuite l’appareil dans un sac de riz pendant 2 ou trois jours. C’est un moyen simple, mais efficace de récupérer des appareils tombés dans l’eau et de pouvoir les utiliser sans consulter un réparateur.

Astuce N° 5 : Préférez un rangement vertical de vos vêtements

Les tiroirs de commode sont de bons moyens pour ranger les draps et autres serviettes. Seulement, pour les vêtements, ils peuvent ne pas tout à fait correspondre à vos attentes.

En effet, quand vous disposez vos chemises ou costumes dans un tiroir de commode, ils risquent de garder des plis qui ne seront pas faciles à enlever sans repassage. Mettez alors ces vêtements sur un cintre et disposez-les côte à côte dans une armoire.