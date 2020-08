Les mystères de l’amour : la série est annoncée pour revenir en grande force sur TMC avec des nouveautés

Il y a encore peu, la chaîne annonçait que l’unique enquête de la série Rosemary & Thyme allait être diffusé le 21 de ce mois d’août. Toutefois, TMC, ne compte pas s’en arrêter là. Elle veut aussi diffuser à nouveau son programme culte Les mystères de l’amour. Les rediffusions se feront donc à nouveau dans la matinée. La série culte dans laquelle apparaît la comédienne Elsa Esnooult se prépare alors à revenir en force sur la chaîne.

Une alternance temporaire avec Rosemary & Thyme

Si vous faites partit de la forte audience de la série les mystères de l’amour sur TMC, vous avez sans doute pu vous rendre compte des changements depuis le 03 août 2020. En effet, depuis cette date, sur la chaîne privée du Groupe TF1, c’est plutôt la série Rosemary & Thyme qui est diffusée aux heures de rediffusion du programme. Pendant ces heures, les téléspectateurs profitent de 4 épisodes de la série anglaise.

Pour la diffusion du vendredi dernier, le nombre de personnes à suivre est estimé à plus de 90 000. Cela représente une audience importante et démontre bien de l’intérêt des spectateurs pour la série. Au cas où vous ne suivez pas encore le programme, retenez qu’il s’agit d’une série qui met en avant des enquêteurs. Elle comporte en tout, 3 saisons. Dans les rôles Rosemary & Thyme, on retrouve Pam Ferris et Felicity Kendal. Ils sont d’ailleurs les acteurs principaux.

Il n’y a pas que Les mystères de l’amour qui a dû céder sa tranche pour Rosemary & Thyme. La série américaine Drop Dead Diva s’est également vue déplacée. Il s’agit ici d’un programme télévisé d’origine américaine. Elle compte pour sa part 6 saisons réparties sur 72 épisodes. Sa diffusion sur TMC a démarré depuis 2019.

Les spoilers Les mystères de l'amour saison 23 épisode 10 du 30 août 2020 : Jeanne part à Amsterdam et John motive Fanny à suivre Sigmund https://t.co/wWfd7c1Nyr #LMDLA #LMA pic.twitter.com/me16uFxpPK — Nouveautés Télé (@efelanto) August 11, 2020

Une reprise en grande pompe du programme Les mystères de l’amour

La série de la comédienne Elsa Esnooult s’apprête à retrouver bientôt son audience. En cours de semaine, les spectateurs pourront désormais suivre le programme dans la matinée. Pour cela, il faudra tout de même patiente jusqu’au 24 août prochain. Selon la programmation en vue la tranche réservée pour la rediffusion est celle de 9 h 10 à 10 h 15. De quoi permettre à ceux qui auront raté la première diffusion de la rattrapée le lendemain.

🚨 Retour de #LMDLA Saison 23 (Les Mystères de l'amour) dimanche 23 août à 19.50 sur @TMCtv. 📺👇🏾 pic.twitter.com/PF60Fj8cEK — BE-TV SERIES (@BE_TVSERIES) August 4, 2020

Pour l’été, le programme de la chaîne française est plutôt chargé. À la suite de la rediffusion de la série, Les mystères de l’amour suivront bien d’autres séries intéressantes. À partir de 10 h 20, Ghost whisperer pourra prendre place. Cette dernière est également en rediffusion à ses heures. Quatre épisodes de la série Jennifer Love Hewitt seront à nouveau diffusés, pour le plaisir des spectateurs.

Toutefois, avant de se pencher sur ce qu’il en est de la rediffusion, il faut bien qu’il y ait une première diffusion. Même si pour certains, l’attente aura été longue, les mystères de l’amour pourront reprendre en force dès le 23 août 2020. Pour ce retour, il y a 3 épisodes-chocs en vue. Il s’agit entre autres de Tendres évolutions et Choc opératoire.

Selon les informations disponibles sur ces dernières, Victor va se lancer dans un projet de rédaction de Roman. Il veut écrire une histoire d’amour ambigüe. De son côté, le personnage Sylvain va essayer de convaincre John d’aller à la rencontre de Sigmund. Plusieurs autres surprises attendent les spectateurs de cette série.