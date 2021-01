Les pâtes ne sont pas si mauvaises pour votre ligne, découvrez toutes les révélations !

Depuis quelques années, les annonces sont toujours les mêmes puisqu’elles pointent du doigt les pâtes. Pourtant ces dernières peuvent être consommées sans avoir la crainte de prendre un poids considérable. Nous avons donc fait quelques découvertes et vous serez sans doute heureux de les découvrir. En effet, les pâtes sont victimes de nombreux préjugés, d’où l’importance de rapidement les supprimer de votre esprit afin de conserver le meilleur.

Les pâtes n’entraînent pas une hausse de votre poids

Elles sont souvent supprimées de tous les repas lorsque les personnes décident de perdre du poids. Elles se focalisent alors sur des légumes ou encore des solutions plus simples comme les viandes blanches. Par contre, les pâtes sont souvent reléguées aux oubliettes, mais elles sont désormais au centre des attentions, car elles ne sont pas si caloriques que certains peuvent le penser.

Les pâtes ne font donc pas grossir, mais ce sont en réalité, les sauces qui peuvent les accompagner qui sont problématiques .

. Si vous les mangez « nature » sans ces sauces, vous n’aurez donc pas des conséquences dramatiques sur votre ligne.

Il faut aussi être rigoureux au niveau des portions, car si vous avez la main lourde, vous perdez aussi tous les bénéfices.

Pour les pâtes, vous aurez 336 calories pour 100 grammes lorsqu’elles sont crues.

Oubliez les quantités astronomiques de beurre ou encore les sauces bien gourmandes.

Si vous souhaitez déguster des pâtes, optez forcément pour des versions goûteuses, mais peu caloriques en faisant preuve d’ingéniosité. En effet, la meilleure technique consiste à réduire les portions pour ne pas avoir 100 grammes et vous pourrez opter pour des sauces sympathiques. Elles peuvent être à base de yaourt et non de crème fraîche ou encore avec, seulement, un coulis de tomates que vous préparez vous même.

Ceux présents dans les centres commerciaux sont souvent rythmés par de nombreux sucres. De plus, lorsque vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez avoir une petite baisse de régime, d’où l’intérêt de prendre des pâtes, car elles vous apportent de l’énergie.

Vous savez désormais que les pâtes peuvent être vos meilleures amies uniquement si vous êtes raisonnable et nous vous proposons quelques astuces afin de profiter pleinement de tous les avantages. Les pâtes sont donc intéressantes même si vous voulez vous défaire de quelques kilos.

Quelques astuces pour profiter de ces pâtes

Vous savez désormais que ces ingrédients ont une place de choix dans votre assiette uniquement si vous adoptez les bons gestes. Il faut donc réduire les portions comme nous avons pu le préciser et privilégiez les viandes blanches et non le boeuf. Vous pouvez même supprimer ce dernier pour profiter des légumes, cela vous permet aussi de ne pas avoir des portions trop importantes. Une autre astuce consiste à réaliser comme nous avons pu le préciser une sauce maison avec des ingrédients sains et peu caloriques. Oubliez la carbonara par exemple ainsi que le fromage ou encore la sauce sucrée des commerces.

Un simple bouillon peut être efficace avec un peu de parmesan pour apporter un goût sympathique. Vous pouvez assaisonner les pâtes selon vos préférences avec, uniquement, de l’huile d’olive et même des épices. Il existe de nombreuses recettes sur Internet qui sont très faciles à réaliser et vous ne serez pas déçu du résultat. Certes, il faut éviter de les manger sans un accompagnement puisqu’elles sont fades et vous n’aurez réellement aucun plaisir à les manger. C’est pour cette raison que nos astuces peuvent clairement vous combler. N’hésitez pas à les tester et vous serez comblé par ces saveurs !