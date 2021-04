Les pires aliments qu’il ne faut jamais congeler, soyez très vigilant !

Saviez-vous que certains aliments ne doivent jamais être congelés ? Vous avez tendance à stocker tous les restes, mais vous commettez peut-être ces erreurs assez problématiques pour votre santé, mais également les aliments. Ces derniers peuvent être dénaturés, ils perdent alors tous leurs bienfaits et vous pourriez même avoir des goûts assez surprenants. C’est pour cette raison qu’il faut bien se renseigner concernant les produits que vous pouvez ou non congeler. N’oubliez pas qu’un produit surgelé et décongelé ne peut pas non plus être congelé de nouveau.

Attention à ces aliments qui ne supportent pas la congélation

Il y a certains produits, vous n’auriez pas l’idée de les congeler, mais d’autres se trouvent peut-être dans votre appareil électroménager, d’où l’intérêt d’être très vigilant. Bien sûr, le congélateur s’avère être idéal pour conserver certains aliments, mais il faut être très minutieux.

La pastèque et le melon sont gorgés d’eau, la congélation pourrait donc les rendre peu réjouissants lors de la dégustation .

. Pour les mêmes raisons, vous avez le concombre, la tomate ainsi que les crudités puisque la composition est de 95 % d’eau.

Il faut aussi oublier la mayonnaise ainsi que les oeufs qu’ils soient frais ou non.

Les pommes de terre sont capricieuses, mais il faut aussi ajouter à la liste la congélation qui n’est pas envisageable.

Tous les fromages qu’ils soient frais ou mous ne doivent pas être stockés dans le congélateur.

Il faut également éviter la congélation des crèmes desserts. Vous êtes un fan de Danette et la date de péremption a tendance à approcher ? Vous avez donc la mauvaise idée de les congeler pour les déguster plus tard. Sachez que les produits sont à base de lait et il y a donc de grandes chances pour qu’une réaction chimique soit au rendez-vous comme le note le site de Femme actuelle. De ce fait, lors de la décongélation, vous pourriez avoir une crème qui a tourné.

La texture onctueuse ne sera pas au rendez-vous, mais vous aurez une crème caillée qui ne sera pas mangeable, il est d’ailleurs déconseillé de déguster ces produits incompatibles avec le congélateur. Vous pourriez par exemple avoir des troubles digestifs dans certains cas de figure, il faut donc être très vigilant par rapport à la congélation.

Attention à la congélation de vos aliments

Évitez d’utiliser les cartons des centres commerciaux, car les bactéries peuvent se propager plus facilement lors de la congélation. Utilisez des sacs spécifiques qui doivent être fermés hermétiquement pour que les saveurs soient conservées, cela évite aussi aux germes de se développer. Oubliez certains contenants qui ne sont pas compatibles avec la congélation, c’est le cas de l’aluminium. Ce dernier pourrait impacter les aliments qu’il contient et vous aurez alors un transfert de certaines substances et il ne faut pas oublier que l’aluminium a tendance à rouiller lorsqu’il est en contact avec le froid et l’eau.

Si vous souhaitez conserver certains aliments, pensez à les cuire au préalable et à bien les stocker dans des sacs hermétiques. Pour les haricots, les légumes classiques ou encore les carottes, une petite cuisson à l’eau sera parfaite pour les conserver dans les meilleures conditions. Cela vous permettra ensuite de les préparer comme vous le souhaitez, le principe est finalement le même que celui observé avec des légumes achetés surgelés. Évitez également de les cuisiner puisque les sauces et les crèmes n’apprécient pas la congélation.

Pensez à bien enlever tous les contenants en utilisant des compartiments spécifiques en fonction des aliments stockés.