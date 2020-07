Les projets d’Archie pour son premier anniversaire en ruine : Meghan et Harry dévastés !

Annonces :

x

C’était la grande fête en l’honneur de bébé Archie, organisée de manière solennelle dans leur nouvelle maison de Los Angeles. Malheureusement, un événement malencontreux les obligera à jeter l’éponge.

Archie, son premier anniversaire ruiné par le coronavirus

D’innombrables projets ont déjà échoué en raison de la pandémie du COVID-19, et même les Sussex n’y ont pas échappé. Meghan Markle et le Prince Harry avaient prévu de retourner au Royaume-Uni pour le premier anniversaire d’Archie, leur premier fils, né le 6 mai dernier. Mais, en raison du confinement dû à la pandémie de COVID-19, ils se retrouvent dans l’incapacité de se déplacer.

De plus, un certain nombre d’engagements royaux seront annulés. Ce qui aura pour conséquence leur absence, y compris le premier anniversaire pourtant très attendu d’Archie. Aussi, le défilé organisé à l’occasion de l’anniversaire de la reine le 13 juin prochain, est sur une balance explique une source. Ces événements étant annulés, Harry et Meghan se sont réfugiés en Californie où ils risquent d’être socialement distants pendant les prochaines semaines.

Harry et Meghan dévoilent de nouveaux plans pour le premier anniversaire d’Archie

Harry et Meghan avaient prévu un programme spécial pour le grand jour de leur premier-né. Ils envisageaient un voyage en Écosse pour un pique-nique sur les terres du domaine de Balmoral de la reine Elizabeth II.

À la lumière des récentes directives de sécurité, le couple a recalibré son programme. « Ce ne sera que tous les trois » a déclaré une source interne dans le nouveau numéro de Us Weekly, soulignant que Meghan refuse de prendre des risques avec des invités ou de voyager. En quoi consistera donc cette célébration intime à domicile ?

Selon un rapport de Us Weekly, le couple organise une petite fête à thème pour le petit. Une source a informé le site web que, Meghan et Harry sont déterminés à réussir la célébration. Vu que le tout-petit aime les animaux, Meghan et Harry organisent des petits gâteaux sur le thème des animaux pour la fête. « Archie est un grand amateur d’animaux. Il a des tonnes de livres sur les animaux et des jouets en peluche », a révélé la source.

Les fans de Meghan et Harry organisent une collecte de fonds pour l’anniversaire d’Archie

Les fans de Meghan et Harry ont lancé une vaste campagne de collecte de fonds pour les enfants vulnérables touchés par le coronavirus, à l’occasion du premier anniversaire du petit Archie. Ils prévoient de partager les dons avec des organisations caritatives dans les pays auxquels sont liés Meghan et Harry. Il s’agit notamment de l’Afrique du Sud, du Canada et des États-Unis.

À cet effet, un fan fait sur Instagram les déclarations suivantes :

« Avant que le Covid-19 ne devienne inquiétant pour nos vies, un groupe s’est réuni pour organiser une campagne de collecte de fonds afin d’honorer les principes mis en avant par le duc et la duchesse du Sussex dans leurs efforts humanitaires : la communauté, la gentillesse et la compassion pour les personnes vulnérables et l’écologie. »

« Un an plus tard, motivés par la pure joie de l’arrivée d’Archie et les circonstances mêmes de notre époque, nous lançons une campagne en l’honneur de son premier anniversaire et pour promouvoir les principes qui nous sont chers : la communauté, la bonté et la compassion. »

« C’est dans cet esprit que nous lançons la collecte de fonds #Archieday au profit des enfants vulnérables touchés par l’épidémie de coronavirus. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous allons nous en sortir ensemble. Nous aimerions votre soutien. Joyeux anniversaire, cher Archie ».

Depuis, plusieurs comptes se sont partagés le poste et ont inclus une liste d’organisations caritatives pour lesquelles l’on invitait à faire des dons. Parmi elles, vous pouvez retrouver le Nourish Éco Village en Afrique du Sud, où Harry et Meghan ont effectué leur dernière tournée royale en novembre dernier.