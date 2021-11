Les pulls d’hiver les plus chauds à adopter!

La pièce phare de la garde-robe hivernale est le pull dans ses coupes et ses couleurs infinies. Voici une sélection des meilleurs pulls tendances du moment, pour une période hivernale plus que confortable et stylée sans trop consentir un investissement important.

Les pulls s’invitent dorénavant dans vos garde-robes

Il est quasiment impossible de vivre sans ces accessoires. Déjà, parce qu’il fait très chaud, il est surtout recommandé une fois que la température baisse, mais surtout, car il n’a jamais été aussi populaire. Auparavant trop traditionnels, généralement simples et de forme indémodable, les pulls sont plus adaptés que jamais à toutes les corpulences et à tous les styles.

Réel accessoire phare de la tendance mode automne-hiver 2020-2021, il s’accordera parfaitement avec le top long manteau de la saison, notre jean évasé préféré qui s’adapte à toutes les morphologies. La jupe plissée est aussi un accessoire qui peut s’assortir équitablement. Les modèles de pulls sont assez divers et variés.

Pulls : tous les modèles stylés de la période automne et hiver 2020-2021

S’il existe un accessoire de mode qui procure une panoplie de choix cette saison, ce sont bien les pulls. En fait, depuis quelques saisons, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui n’hésitent pas à se les procurer pour étoffer leur garde-robe. Cette année, en tant que version la plus froide de l’article vedette, une série de coutures et de détails de pulls ont inondé les étagères et les boutiques en ligne, très accrocheuses.

Si on présente des pulls tendance du moment qui se placent en bon pôle dans la mode, c’est-à-dire des pulls à épaulettes, les pulls sans manches seront également associés pour une compétition. Sans occulter le pull à manches bouffantes, il a également fait des ravages dans le style des années 80. C’est un accessoire très adulé.

Très proéminents également, les pulls à grand col ou col Claudine font également partie de ceux qui font le bonheur des adeptes du style académique. Et, tout aussi nouveau (ou plutôt de retour), le pull camionneur au sommet du téléphérique ajoute une touche de changement à tous nos vêtements de saison.

Les couleurs et les imprimés

Bien qu’il se présente sous différentes formes, il a également de nombreuses couleurs et des détails uniques et agréables. Il n’est donc pas impossible de le mettre dans une large palette de couleurs, comme le bleu, le vert, le fuchsia ou le violet, et toutes autres teintes phares de l’automne/hiver 2020-2021. La version pastel flashy est plus douce, et même sans défaut, elle nous met doux et délicat tout au long de l’hiver.

Les pulls de cette saison proposent aussi quelques imprimés mode, comme l’imprimé léopard ou petite fleur dont on ne peut plus se passer, brodés ou non, et autres designs esthétiques. Dans les pulls tricotés épais, unis ou chinés, on constate souvent qu’il est recouvert de fils Lurex partout, par exemple, pour briller à Noël ou pendant le Nouvel An.