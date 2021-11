Les quatre postures de yoga que vous devez adopter pour retrouver votre bonne humeur !

De nombreux facteurs jouent sur l’humeur d’une personne. Il est plus qu’important de savoir comment garder sa bonne humeur à tout moment. Certains exercices de yoga spécifiques vous aideront à retrouver votre bonne humeur très facilement. Les positions à adopter et les mouvements recommandés.

Première recommandation, tenez-vous debout avec vos pieds écartés d’un mètre

Votre pied droit doit être tourné vers le petit côté de votre tapis. Inspirez maintenant en levant vos bras parallèles au sol, en amenant vos paumes vers le sol tout en tournant votre tête vers votre main droite. Expirez en pliant votre genou droit à 90° pour le placer juste au-dessus de votre cheville. Appuyez le bord extérieur de votre pied gauche sur le sol pour contracter votre jambe gauche tendue. Prenez 5 respirations tranquilles puis changez de côté et répétez le même mouvement.

Deuxième recommandation, le demi pont.

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés, les pieds plats et écartés de la largeur des hanches, près des fesses. Vos bras doivent être posés le long de votre corps. Soulevez vos hanches et votre dos du sol en vous accrochant à vos pieds. Vos mains doivent soutenir le haut de vos fesses et vos épaules doivent être rapprochées pour un meilleur soutien. Et enfin, inspirez. Ce mouvement doit être répété en 5 respirations. Cela vous permet de libérer les émotions négatives. Si vos épaules vous font mal, vous pouvez laisser vos bras sur les côtés.

Troisième recommandation, la position du chat-vache

Pour effectuer ce mouvement, vous devez être à quatre pattes. Vous devez avoir le dos droit, les bras bien tendus et être stable sur vos appuis. Prenez une profonde inspiration, puis expirez.

En expirant, poussez sur vos mains, en ramenant votre menton sur votre poitrine et en basculant votre bassin vers l’avant, le dos bien arrondi. Inspirez maintenant pour revenir à la position de départ. Sur une nouvelle expiration, creusez légèrement le dos, menton et sacrum pointés vers le ciel, soufflez pour revenir à la position de base. Répétez ce mouvement 5 fois. Il vous permettra de faire circuler l’énergie.

En dernière recommandation, le mouvement de la déesse du sommeil

Pour réaliser cet exercice, vous devez vous asseoir sur le bord d’une couverture pliée en 4 en position papillon. Vous devez avoir le dos droit, les plantes des pieds collée l’une à l’autre et les genoux ouverts.

Allongez-vous confortablement sur le dos. Détendez vos bras sur le sol, les paumes tournées vers le ciel pour ouvrir largement votre poitrine. Vos genoux et vos pieds doivent être maintenus en forme de papillon. Inspirez et expirez calmement pendant 5 minutes. Ce mouvement de yoga vous permet de développer la joie et la gratitude.

Ce qu’il faut garder à l’esprit

Gardez à l’esprit que vous constaterez les résultats dès la première séance. Vous devez pratiquer le mouvement de votre choix au moins deux fois par jour. En guise d’échauffement, vous pouvez par exemple effectuer des rotations de la tête et des poignets. Plus vous pratiquerez souvent, plus vous serez de bonne humeur à tout moment.