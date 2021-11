Les recettes de sushi à essayer à la maison !

Attribut de la cuisine japonaise, les plats de sushis sont désormais accessibles à tous. Connus pour son gout exquis et sa saveur, les amateurs de sushi peuvent se concocter un plat de sushi aussi bon que les restaurants. Découvrez ici les recettes de sushis à essayer chez vous.

Le riz de sushi

Ingrédients

300 g de riz ;

33 cl d’eau ;

5 ml de saké ;

4 cl de vinaigre de riz ;

10 de sucre ;

4 g de sel.

Une fois le riz cuit dans de bonnes conditions, mélangez dans un bol le vinaigre de riz, le sucre et le sel. Ajoutez ce mélange au riz et remuez délicatement à l’aide d’une spatule. Rectifier l’assaisonnement au besoin et laisser refroidir pendant quelques minutes.

Makis de printemps au saumon et à l’avocat

Frais et savoureux, ce plat de sushis est fait à base de riz et de Makis. Pour le préparer, il vous faut :

250 g de riz à sushi de type calrose ;

1 tasse d’eau soit 400 ml d’eau ;

3 cuillères à soupe de vinaigre de riz ;

3 cuillères à thé de sucre ;

1 cuillère à thé de sel ;

4 feuilles de riz ;

4 à 8 feuilles de laitue Boston ;

2 cuillères à thé de graine de sésame ;

200 g de saumon frais de qualité coupé en lanières ;

1 avocat bien mûr coupé en bâtonnets ;

½ concombres anglais ;

De la mayonnaise ;

Du soja et du gingembre mariné.

Concernant sa préparation, une fois les ingrédients cuits, il suffit de l’enrouler dans les feuilles de laitue et de riz de manière à obtenir un rouleau. Ensuite, il faut servir à l’aide d’un couteau mouillé en coupant les rouleaux en des parts égales en fonction du nombre de personnes. Les printemps de markis peuvent s’accompagner de la mayonnaise épicée ainsi que de la sauce soja.

Sushis au saumon

La cuisson de cette nécessite ingrédients essentiels. Il s’agit de :

220 g de riz à sushi ;

10 g de sucre en poudre ;

450 g de filet de saumon ;

5 ml de sel ;

500 ml de vinaigre blanc.

Après la préparation et la cuisson du riz, mettez le filet de saumon dans du vinaigre. Laissez ensuite mariner pendant 3 à 5 minutes. Une fois le saumon prêt, vous pouvez maintenant servir avec le riz.

Hosomaki

L’hosomaki est le moins épais des makis de sushi et le plus simple à réaliser. Certains ingrédients sont nécessaires pour la préparation de cette recette.

½ de feuille de nori ;

1 pincée de sel ;

2 cuillères à café de sucre ;

Une grande quantité de riz de sushi ;

Du poisson ou des légumes ;

Graine de sésame en quantité suffisante.

Pour réaliser ce plat de sushi, étendez le riz de sushi bien cuit avec la garniture de votre choix au centre de la feuille de nori. Enroulez ensuite la feuille en partant du bas en serrant avec un mat de bambou. Pour servir, il suffit de couper le rouleau en 8 parts égales.

Rouleaux californiens

Le rouleau californien est le sushi adapté à ceux qui n’aiment pas le poisson cru. Pour cuire ce plat, vous devez trouver comme ingrédients :

½ de feuille nori ;

1 poignée de riz à sushi ;

3 morceaux d’avocats murs ;

3 bâtonnets de crabes.

Pour la préparation, étalez le riz sur n’importe quel côté de la feuille de nori. Une fois le reste des ingrédients prêt, mélangez et roulez ensuite le tout avec les mains légèrement mouillées à l’aide d’un napperon bambou. Enlevez pour servir, la pellicule en bambou et coupez-en des parts égales.