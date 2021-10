Les règles indispensables pour réussir sa décoration d’intérieur !

Il est important de penser à effectuer régulièrement une révision du style décoratif intérieur de sa maison afin qu’elle réponde toujours aux tendances en la matière. Pour y arriver avec succès, vous n’avez pas forcément à vous offrir les services d’un décorateur spécialisé. Il vous suffira juste de faire preuve d’un peu de créativité et de respecter quelques règles de base en matière de décoration de son espace interne.

Savoir agencer les couleurs pour réussir sa décoration intérieure

Les couleurs ont toujours constitué un aspect important dans le résultat visuel final de l’aménagement d’un espace. C’est pour cela qu’il est utile de retenir un certain nombre de principes qui doivent vous guider en la matière.

En premier lieu, vous devrez réussir à obtenir un mariage parfait entre les couleurs de vos mobiliers intérieurs et celles de vos murs. Pour cela, des teintes vives sont recommandées pour vos installations de confort comme vos chaises et votre canapé. Il peut s’agir du rouge, du bleu ou encore des couleurs plus sensuelles comme le rose et le violet. Des couleurs qui pourront s’associer convenablement à des nuances plus sobres comme le blanc, le beige ou le gris pâle qui seront peintes sur vos espaces muraux.

En second lieu, l’équilibre entre les couleurs doit également s’accompagner de leur utilisation raisonnable. À cet égard, il est demandé de ne pas faire usage d’un nombre excessif de couleurs dans un espace dans le souci d’un meilleur rendu visuel. Limitez-vous par exemple à un plafond de 03 couleurs pour une pièce comme le salon.

Savoir valoriser les espaces de votre cadre de vie intérieur

En matière de décoration intérieure, aucune étendue superficielle ne doit normalement être laissée de côté. Pour y arriver, vous devrez donc réussir à concevoir un plan de positionnement adéquat qui permettra une certaine harmonie au niveau de l’ordre de disposition des installations de vos pièces intérieures.

Par exemple, contrairement à la pratique qui consiste à concentrer tous les objets de décoration au niveau du mur de façade du salon, vous pouvez penser différemment en optant plutôt pour une répartition équilibrée de vos accessoires au niveau des quatre coins de la pièce. Seuls les objets de valeurs ou alors les objets artistiques de grande taille pourront donc être entreposés au niveau du mur principal.

Dans un tel schéma décoratif, vous pourriez même mieux exploiter l’espace supérieur situé au niveau du plafond et qui est la plupart du temps délaissé s’agissant de décoration d’intérieur. Tout cela contribuera certainement à obtenir un cadre de vie des plus charmants.

View this post on Instagram A post shared by 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸𝗯𝗿𝗱 (@blackbrdstore)

Opter pour une bonne luminosité de vos pièces et une bonne délimitation de vos allées

L’utilité d’une bonne luminosité est double en matière de décoration intérieure. D’une part, il est important de savoir qu’un bon jeu de lumières constitue en lui-même une attraction au niveau de la mise en valeur d’une pièce interne. D’autre part, il permet également de mettre plus en beauté les autres aspects et objets de votre style décoratif. Quant à la bonne délimitation des allées, elle permet d’avoir un bon panorama de votre décoration intérieure et d’éviter les espaces trop étroits.